Sosyetik çift Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı bebek beklediklerini duyurmuştu! Müstakbel babaanne Arzu Sabancı kız torun istiyor!

Uzun birlikteliklerini 10 Ekim 2021'de nikah masasına taşıyan sosyetenin en ünlü çifti Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, Haziran 2022'de ise Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle düğün yapmışlardı. Sosyetik çiftin, geçtiğimiz haftalarda bebek bekledikleri iddiasıyla gündeme gelmişti. Ünlü çiftten Nazlı Kayı, konuyla ilgili sessizliğini bozarak müjdeli haberi sosyal medya hesabından vermişti. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankut, bugünkü köşesinde Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı kaleme aldı. İşte o yazı…