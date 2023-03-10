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Haberler Galeri Sosyetik çift Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı bebek beklediklerini duyurmuştu! Müstakbel babaanne Arzu Sabancı kız torun istiyor!
Giriş Tarihi: 10.03.2023 07:19 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 07:20

Sosyetik çift Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı bebek beklediklerini duyurmuştu! Müstakbel babaanne Arzu Sabancı kız torun istiyor!

Uzun birlikteliklerini 10 Ekim 2021'de nikah masasına taşıyan sosyetenin en ünlü çifti Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, Haziran 2022'de ise Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle düğün yapmışlardı. Sosyetik çiftin, geçtiğimiz haftalarda bebek bekledikleri iddiasıyla gündeme gelmişti. Ünlü çiftten Nazlı Kayı, konuyla ilgili sessizliğini bozarak müjdeli haberi sosyal medya hesabından vermişti. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankut, bugünkü köşesinde Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
Sosyetik çift Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı bebek beklediklerini duyurmuştu! Müstakbel babaanne Arzu Sabancı kız torun istiyor!

Sosyetik çift Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı bebek beklediklerini duyurmuştu! Müstakbel babaanne Arzu Sabancı kız torun istiyor!

Sosyetik çift Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı bebek beklediklerini duyurmuştu! Müstakbel babaanne Arzu Sabancı kız torun istiyor!

Hacı Sabancı ile iki yıl önce dünyaevine giren sosyetik güzel Nazlı Sabancı, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu duyurmuştu.

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Sosyetik çift Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı bebek beklediklerini duyurmuştu! Müstakbel babaanne Arzu Sabancı kız torun istiyor!

10 Ekim'de birinci evlilik yıl dönümlerini kutlayan Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin bebek beklediği haberi bir süredir kulislerde konuşuluyordu.

Sosyetik çift Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı bebek beklediklerini duyurmuştu! Müstakbel babaanne Arzu Sabancı kız torun istiyor!

Nazlı Hanım, önceki gün sosyal medya hesabından 3 kişilik bir aile olmaya hazırlandıklarını müjdeledi.

Sosyetik çift Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı bebek beklediklerini duyurmuştu! Müstakbel babaanne Arzu Sabancı kız torun istiyor!

Öğrendim ki, dört aylık olan bebek Sabancı utangaç çıkmış; annesinin en son kontrolünde de cinsiyetini saklamış!

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