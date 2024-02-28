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Haberler Galeri Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızları Emine ve Ela bakın kime benziyor! Emine ve Ela’yı görenler…
Giriş Tarihi: 28.02.2024 06:43 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 07:56

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızları Emine ve Ela bakın kime benziyor! Emine ve Ela’yı görenler…

Yasemin-İzzet Özilhan çifti, hafta sonunu kızları Emine ve Ela ile birlikte Uludağ'da geçirdi. Sosyal medyada kızları Emine ve Ela'nın yüzlerini göstermeyen Yasemin Özilhan, kızlarıyla ilk kez poz verdi. Doktorlar dizisiyle yıldızı parlayan Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan'la nikah masasına oturmuştu. Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin kızları büyüdü. Yasemin Özilhan, kızı Emine ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Emine Özilhan, Ela Özilhan ve sosyetik güzel Yasemin Özilhan ilgi odağı oldu…

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızları Emine ve Ela bakın kime benziyor! Emine ve Ela’yı görenler…

Sosyal medyada kızları Emine ve Ela'nın yüzlerini göstermeyen Yasemin Özilhan, kızlarıyla ilk kez poz verdi. Sosyetik güzel Yasemin Özilhan yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yine çok konuşulan isimlerden biri oldu. İzzet-Yasemin Özilhan'ın Emine ve Ela adlarında iki kızı var. Yasemin-İzzet Özilhan çiftinin kızları; Emine Şubat 2012'de, Ela, Nisan 2013'te dünyaya gelmişti.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızları Emine ve Ela bakın kime benziyor! Emine ve Ela’yı görenler…

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan kızlarıyla birlikte çıktığı Paris seyahatinden böyle paylaşımlar yapmıştı...

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Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızları Emine ve Ela bakın kime benziyor! Emine ve Ela’yı görenler…

Yasemin İzilhan kızları Emine ve Ela ile birlikte Paris'i gezmişti...

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızları Emine ve Ela bakın kime benziyor! Emine ve Ela’yı görenler…

Emine ve Ela Özilhan'ın büyüdükleri ise Yasemin Özilhan'ın takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızları Emine ve Ela bakın kime benziyor! Emine ve Ela’yı görenler…

Yasemin Özilhan, kızlarının yüzün uzun bir süre sonra ilk kez gösterdi...

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