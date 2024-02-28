Giriş Tarihi: 28.02.2024 06:43
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
07:56
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızları Emine ve Ela bakın kime benziyor! Emine ve Ela’yı görenler…
Yasemin-İzzet Özilhan çifti, hafta sonunu kızları Emine ve Ela ile birlikte Uludağ'da geçirdi. Sosyal medyada kızları Emine ve Ela'nın yüzlerini göstermeyen Yasemin Özilhan, kızlarıyla ilk kez poz verdi. Doktorlar dizisiyle yıldızı parlayan Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan'la nikah masasına oturmuştu. Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin kızları büyüdü. Yasemin Özilhan, kızı Emine ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Emine Özilhan, Ela Özilhan ve sosyetik güzel Yasemin Özilhan ilgi odağı oldu…