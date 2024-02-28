Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızları Emine ve Ela bakın kime benziyor! Emine ve Ela’yı görenler…

Sosyal medyada kızları Emine ve Ela'nın yüzlerini göstermeyen Yasemin Özilhan, kızlarıyla ilk kez poz verdi. Sosyetik güzel Yasemin Özilhan yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yine çok konuşulan isimlerden biri oldu. İzzet-Yasemin Özilhan'ın Emine ve Ela adlarında iki kızı var. Yasemin-İzzet Özilhan çiftinin kızları; Emine Şubat 2012'de, Ela, Nisan 2013'te dünyaya gelmişti.