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Haberler Galeri Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın kızları Emine ve Ela ilgi odağı oldu! Daha şimdiden tarzlarıyla annelerini aratmadılar...
Giriş Tarihi: 09.04.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 07:33

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın kızları Emine ve Ela ilgi odağı oldu! Daha şimdiden tarzlarıyla annelerini aratmadılar...

Doktorlar dizisiyle yıldızı parlayan Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan'la nikah masasına oturmuştu. Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin kızları büyüdü. Yasemin-İzzet Özilhan çifti, geçtiğimiz haftalarda kızları Emine ve Ela ile birlikte Uludağ'da karın keyfini sürmüştü. Sosyal medyada kızları Emine ve Ela'nın yüzlerini göstermeyen Yasemin Özilhan, kızlarıyla ilk kez poz vermişti. Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın kızları Emine Özilhan ile Ela Özilhan ilgi odağı oldu... Tarzlarıyla annelerini aratmayan miniklere beğeni yağdı. Bakın Yasemin Özilhan'ın kızları Emine Özilhan ile Ela Özilhan kime benziyor...

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın kızları Emine ve Ela ilgi odağı oldu! Daha şimdiden tarzlarıyla annelerini aratmadılar...

Sosyal medyada kızları Emine ve Ela'nın yüzlerini göstermeyen Yasemin Özilhan, kızlarıyla ilk kez poz verdi. Yasemin-İzzet Özilhan çiftinin kızları; Emine Şubat 2012'de, Ela, Nisan 2013'te dünyaya gelmişti.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın kızları Emine ve Ela ilgi odağı oldu! Daha şimdiden tarzlarıyla annelerini aratmadılar...

Mutlu evliliğinden Emine ve Ela adında iki kızı olan Yasemin Özilhan, şimdilerde günlerini eşi ve çocuklarıyla geçiriyor.

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Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın kızları Emine ve Ela ilgi odağı oldu! Daha şimdiden tarzlarıyla annelerini aratmadılar...

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan kızlarıyla birlikte çıktığı Paris seyahatinden paylaşımlar yapmıştı...

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın kızları Emine ve Ela ilgi odağı oldu! Daha şimdiden tarzlarıyla annelerini aratmadılar...

Yasemin İzilhan kızları Emine ve Ela ile birlikte Paris'i gezmişti...

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın kızları Emine ve Ela ilgi odağı oldu! Daha şimdiden tarzlarıyla annelerini aratmadılar...

Emine ve Ela Özilhan'ın büyüdükleri ise Yasemin Özilhan'ın takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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