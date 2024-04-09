Giriş Tarihi: 09.04.2024 07:33
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
07:33
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın kızları Emine ve Ela ilgi odağı oldu! Daha şimdiden tarzlarıyla annelerini aratmadılar...
Doktorlar dizisiyle yıldızı parlayan Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan'la nikah masasına oturmuştu. Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin kızları büyüdü. Yasemin-İzzet Özilhan çifti, geçtiğimiz haftalarda kızları Emine ve Ela ile birlikte Uludağ'da karın keyfini sürmüştü. Sosyal medyada kızları Emine ve Ela'nın yüzlerini göstermeyen Yasemin Özilhan, kızlarıyla ilk kez poz vermişti. Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın kızları Emine Özilhan ile Ela Özilhan ilgi odağı oldu... Tarzlarıyla annelerini aratmayan miniklere beğeni yağdı. Bakın Yasemin Özilhan'ın kızları Emine Özilhan ile Ela Özilhan kime benziyor...