Giriş Tarihi: 05.08.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 08:56

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın süper lüks evi görenleri büyüledi! Sosyal medya yıkıldı!

Sosyetenin en fit isimlerinden Yasemin Özilhan kesenin ağzını açmıştı. Boğaz manzaralı süper lüks villasının alt katını, spor salonuna çevirmişti. Kızları Emine, Ela ve evcil hayvanlarıyla Boğaz manzaralı lüks bir villada yaşayan sosyetik çift Yasemin ile İzzet Özilhan, spor tutkularını evlerine taşımıştı. Düzenli spor sayesinde formda kalan Özilhan çifti, villalarının alt katını adeta profesyonel bir spor salonuna dönüştürmüştü. Yasemin Özilhan yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. 1.5 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken sosyetik güzel, fit görüntüsüyle de ilgi odağı oldu. 38 yaşındaki sosyetik güzelin hayatında en çok merak edilen biri de yaşadığı ev. İşte Yasemin Özilhan'ın lüks villası…