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Haberler Galeri Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın süper lüks evi görenleri büyüledi! Sosyal medya yıkıldı!
Giriş Tarihi: 05.08.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 08:56

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın süper lüks evi görenleri büyüledi! Sosyal medya yıkıldı!

Sosyetenin en fit isimlerinden Yasemin Özilhan kesenin ağzını açmıştı. Boğaz manzaralı süper lüks villasının alt katını, spor salonuna çevirmişti. Kızları Emine, Ela ve evcil hayvanlarıyla Boğaz manzaralı lüks bir villada yaşayan sosyetik çift Yasemin ile İzzet Özilhan, spor tutkularını evlerine taşımıştı. Düzenli spor sayesinde formda kalan Özilhan çifti, villalarının alt katını adeta profesyonel bir spor salonuna dönüştürmüştü. Yasemin Özilhan yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. 1.5 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken sosyetik güzel, fit görüntüsüyle de ilgi odağı oldu. 38 yaşındaki sosyetik güzelin hayatında en çok merak edilen biri de yaşadığı ev. İşte Yasemin Özilhan'ın lüks villası…

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın süper lüks evi görenleri büyüledi! Sosyal medya yıkıldı!

Sosyetenin en fit isimlerinden Yasemin Özilhan kesenin ağzını açmıştı. Boğaz manzaralı süper lüks villasının alt katını, spor salonuna çevirdi. Kızları Emine, Ela ve evcil hayvanlarıyla Boğaz manzaralı lüks bir villada yaşayan sosyetik çift Yasemin ile İzzet Özilhan, spor tutkularını evlerine taşımıştı. Düzenli spor sayesinde formda kalan Özilhan çifti, villalarının alt katını adeta profesyonel bir spor salonuna dönüştürdü. Yasemin Özilhan yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. 1.5 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken sosyetik güzel, fit görüntüsüyle de ilgi odağı oldu. 38 yaşındaki sosyetik güzelin hayatında en çok merak edilen biri de yaşadığı ev. İşte Yasemin Özilhan'ın lüks villası…

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın süper lüks evi görenleri büyüledi! Sosyal medya yıkıldı!

Sosyetenin en fit isimlerinden Yasemin Özilhan, Boğaz manzaralı süper lüks villasının alt katını, 500 bin lira ödeyerek spor salonuna çevirmişti.

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Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın süper lüks evi görenleri büyüledi! Sosyal medya yıkıldı!

İki kızları ve evcil hayvanlarıyla Boğaz manzaralı lüks bir villada yaşayan sosyetik çift Yasemin ile İzzet Özilhan, spor tutkularını evlerine taşımıştı.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın süper lüks evi görenleri büyüledi! Sosyal medya yıkıldı!

Düzenli spor sayesinde formda kalan Özilhan çifti, villalarının alt katını adeta profesyonel bir spor salonuna dönüştürmüştü.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın süper lüks evi görenleri büyüledi! Sosyal medya yıkıldı!

ÖZEL YALITIM SİSTEMİ

Yürüyüş bandından ağırlığa kadar birçok spor aletine burada yer veren Yasemin ile İzzet Özilhan, spor salonlarını kum torbalarıyla da donatmıştı.

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