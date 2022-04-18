Giriş Tarihi: 18.04.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 13:34

Sözleşmeye yeni madde ekletti! Şarkıcı Gülşen oğlu için…

Konserlerinde giydiği dekolteli kıyafetleriyle sık sık gündem olan ve sanat dünyasında 'Sahnede kıyafet nasıl olmalı?' tartışması başlatan şarkıcı Gülşen, yine çok konuşulacak bir olaya imza atmıştı. Gülşen'in kucak dansı tepkilerin odağı olmuştu. Kadınlar Günü'nde ortaya çıkan görüntülerde, Gülşen'in erkek bir seyircinin kucağına oturması, ve dans etmesi sosyal medyayı sallamıştı. Ramazan nedeniyle sahnelere aran veren şarkıcı Gülşen, sahnelere dönmek için hazırlanıyor. Şarkıcı, konser vereceği mekanlar için sözleşmeye özel bir madde ekledi. Yazın Bodrum ve Çeşme'de sahneye çıkacak olan Gülşen, konser sözleşmesine 'otel yerine evde kalma' maddesini ekletti.