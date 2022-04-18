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Haberler Galeri Sözleşmeye yeni madde ekletti! Şarkıcı Gülşen oğlu için…
Giriş Tarihi: 18.04.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 13:34

Sözleşmeye yeni madde ekletti! Şarkıcı Gülşen oğlu için…

Konserlerinde giydiği dekolteli kıyafetleriyle sık sık gündem olan ve sanat dünyasında 'Sahnede kıyafet nasıl olmalı?' tartışması başlatan şarkıcı Gülşen, yine çok konuşulacak bir olaya imza atmıştı. Gülşen'in kucak dansı tepkilerin odağı olmuştu. Kadınlar Günü'nde ortaya çıkan görüntülerde, Gülşen'in erkek bir seyircinin kucağına oturması, ve dans etmesi sosyal medyayı sallamıştı. Ramazan nedeniyle sahnelere aran veren şarkıcı Gülşen, sahnelere dönmek için hazırlanıyor. Şarkıcı, konser vereceği mekanlar için sözleşmeye özel bir madde ekledi. Yazın Bodrum ve Çeşme'de sahneye çıkacak olan Gülşen, konser sözleşmesine 'otel yerine evde kalma' maddesini ekletti.

Sözleşmeye yeni madde ekletti! Şarkıcı Gülşen oğlu için…

Ramazan nedeniyle sahnelere aran veren şarkıcı Gülşen, sahnelere dönmek için hazırlanıyor. Şarkıcı, konser vereceği mekanlar için sözleşmeye özel bir madde ekledi.

Sözleşmeye yeni madde ekletti! Şarkıcı Gülşen oğlu için…

Son dönemde tercih ettiği sahne kostümleriyle adından sıklıkla söz ettirmeyi başaran şarkıcı Gülşen, Ramazan'da sahnelere ara verme kararı almıştı.

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Sözleşmeye yeni madde ekletti! Şarkıcı Gülşen oğlu için…

Ramazan sonrası sahnelere dönmeye hazırlanan Gülşen, bu sene sözleşmeye yeni bir madde ekletme kararı aldı.

Sözleşmeye yeni madde ekletti! Şarkıcı Gülşen oğlu için…

Yazın Bodrum ve Çeşme'de sahneye çıkacak olan Gülşen, konser sözleşmesine 'otel yerine evde kalma' maddesini ekletti.

Sözleşmeye yeni madde ekletti! Şarkıcı Gülşen oğlu için…

Oğlu Azur'un da o süreçte yanında olmasını isteyen ünlü popçu, bu kararı onun konforunu düşünerek aldığı belirtiliyor.

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