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Haberler Galeri Stil İkonu yarışmasında skandal kavga! Küfür ve hakaretler havada uçuştu
Giriş Tarihi: 05.03.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 13:04

Stil İkonu yarışmasında skandal kavga! Küfür ve hakaretler havada uçuştu

Hakan Akkaya, Uğurkan Erez, Aslıhan Doğan Turan ve Ivana Sert'in yer aldığı Stil ikonu yarışması YouTube'da izleyiciyle buluşuyor. Stil İkonu yarışmasının son bölümünde Sisi ve Nur İşlek arasında kavga çıktı. Yemekhanede tartışan ikili gerilimin artmasıyla birbirinin üzerine yürüyerek küfür ve hakaretler savurdu. Yapım ekibi iki yarışmacıyı birbirinden uzaklaştırırken sinir krizi geçiren Nur, "Beni buradan eleyeceksiniz, o kızı da buraya getireceksiniz" diye bağırdı.

Stil İkonu yarışmasında skandal kavga! Küfür ve hakaretler havada uçuştu

Hakan Akkaya, Uğurkan Erez, Aslıhan Doğan Turan ve Ivana Sert'in yer aldığı Stil İkonu yarışmasının son bölümünde küfür ve hakaretler havada uçuştu, ortalık karıştı.

Stil İkonu yarışmasında skandal kavga! Küfür ve hakaretler havada uçuştu

Yarışmacılardan Sisi ve Nur İşlek, yemekhanede yemek yediği esnada tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Stil İkonu yarışmasında skandal kavga! Küfür ve hakaretler havada uçuştu

"Halinden utan, rezilsin"

Yemekhanede Nur'un kendisine laf atmasına sinirlenen Sisi "Sen dön önüne. Kameralarda görünmek için bana oynuyorsun. Benim asabımı bozma. Halinden utan, rezilsin" dedi.

Stil İkonu yarışmasında skandal kavga! Küfür ve hakaretler havada uçuştu

Sisi'nin sözleri karşısında çılgına dönen Nur İşlek, önce elindeki kaşığı fırlattı sonra da yarışmacının üzerine yürüdü.

Stil İkonu yarışmasında skandal kavga! Küfür ve hakaretler havada uçuştu

Sisi'nin üzerine giden Nur İşlek, "Sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun. Gerizakalı" diyerek hakaret ve küfürler savurdu. Sinirden çılgına dönen ve kendisini tutan ekip uyarılarına da "Beni bırakın" diyerek bağıran İşlek, ayakkabısını fırlattı.

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