Giriş Tarihi: 05.03.2023 12:58
Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
13:04
Stil İkonu yarışmasında skandal kavga! Küfür ve hakaretler havada uçuştu
Hakan Akkaya, Uğurkan Erez, Aslıhan Doğan Turan ve Ivana Sert'in yer aldığı Stil ikonu yarışması YouTube'da izleyiciyle buluşuyor. Stil İkonu yarışmasının son bölümünde Sisi ve Nur İşlek arasında kavga çıktı. Yemekhanede tartışan ikili gerilimin artmasıyla birbirinin üzerine yürüyerek küfür ve hakaretler savurdu. Yapım ekibi iki yarışmacıyı birbirinden uzaklaştırırken sinir krizi geçiren Nur, "Beni buradan eleyeceksiniz, o kızı da buraya getireceksiniz" diye bağırdı.