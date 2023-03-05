Stil İkonu yarışmasında skandal kavga! Küfür ve hakaretler havada uçuştu

Sisi'nin üzerine giden Nur İşlek, "Sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun. Gerizakalı" diyerek hakaret ve küfürler savurdu. Sinirden çılgına dönen ve kendisini tutan ekip uyarılarına da "Beni bırakın" diyerek bağıran İşlek, ayakkabısını fırlattı.