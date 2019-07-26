Su El Roman ve Şevval El Roman’ın tatil fotoğrafları yürekleri hoplattı! Cesur paylaşımları olay oldu

Rafet El Roman'ın kızları Su ve Şevval tatil pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Son günlerde özel hayatıyla gündeme gelen şarkıcı Rafet El Roman'ın kızlarından da tatil pozu geldi. Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman tatillerini Bodrum'da geçiriyor. Haziran'ın başında çıkardığı "I should have known" isimli single ile babasının izinden giden Su El Roman cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapan Su El Roman ve Şevval El Roman takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Su El Roman ve Şevval El Roman'ın cesur pozları…
Giriş Tarihi: 26.07.2019
07:08
Güncelleme Tarihi: 26.07.2019
07:25