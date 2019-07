Su El Roman ve Şevval El Roman’ın tatil fotoğrafları yürekleri hoplattı! Cesur paylaşımları olay oldu

Rafet El Roman'ın kızları Su ve Şevval tatile çıktı. Kızlar, tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman Bodrum'da tatil yapıyor. "I should have known" isimli single çalışması ile babasının izinden giden Su El Roman tatil fotoğraflarıyla yürekleri hoplattı. Kardeşler, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.