Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Su El Roman ve Şevval El Roman’ın tatil fotoğrafları yürekleri hoplattı! Cesur paylaşımları olay oldu

ve ’ın tatil fotoğrafları yürekleri hoplattı! Cesur paylaşımları olay oldu

Rafet El Roman'ın kızları Su ve Şevval tatil pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Son günlerde özel hayatıyla gündeme gelen şarkıcı Rafet El Roman'ın kızlarından da tatil pozu geldi. Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman tatil yapıyor. Haziran'ın başında çıkardığı "I should have known" isimli single ile babasının izinden giden Su El Roman cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapan Su El Roman ve Şevval El Roman takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Su El Roman ve Şevval El Roman'ın cesur pozları…

Giriş Tarihi: 06.09.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 10:30
Su El Roman ve Şevval El Roman’ın tatil fotoğrafları yürekleri hoplattı! Cesur paylaşımları olay oldu

'ın kızları Su ve Şevval tatile çıktı. Kızlar, tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı 'tan olan kızları ve tatil yapıyor. "I should have known" isimli single çalışması ile babasının izinden giden Su El Roman tatil fotoğraflarıyla yürekleri hoplattı. Kardeşler, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

Su El Roman ve Şevval El Roman’ın tatil fotoğrafları yürekleri hoplattı! Cesur paylaşımları olay oldu

HADİSE

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Su El Roman ve Şevval El Roman’ın tatil fotoğrafları yürekleri hoplattı! Cesur paylaşımları olay oldu

HADİSE

Su El Roman ve Şevval El Roman’ın tatil fotoğrafları yürekleri hoplattı! Cesur paylaşımları olay oldu

ŞEYMA SUBAŞI

Su El Roman ve Şevval El Roman’ın tatil fotoğrafları yürekleri hoplattı! Cesur paylaşımları olay oldu

ŞEYMA SUBAŞI

Su El Roman ve Şevval El Roman’ın tatil fotoğrafları yürekleri hoplattı! Cesur paylaşımları olay oldu

SEREN SERENGİL

Su El Roman ve Şevval El Roman’ın tatil fotoğrafları yürekleri hoplattı! Cesur paylaşımları olay oldu

SEREN SERENGİL

BİZE ULAŞIN