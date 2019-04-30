Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Suç işlerken kameralara yakalandılar... Ünlülerin yüz kızartan suçları!

Suç işlerken kameralara yakalandılar... !

Ünlü de olsalar bazen sınırları aşıp yasaları çiğneyebiliyor. Sıradan biri suç işlese en fazla güvenlik kamerasına yakalanacakken ünlü isimler magazine yakalanınca suçlarını tüm dünya duyuyor... İşte suç işlerken kameralara yakalanan ünlü yıldızların düştüğü kötü durumlar...

Giriş Tarihi: 30.04.2019 07:06 Güncelleme Tarihi: 30.04.2019 07:15
Suç işlerken kameralara yakalandılar... Ünlülerin yüz kızartan suçları!

Bazen paparazilerin onları adım adım izlediklerini unutuyorlar ya da kameralara aldırış etmiyorlar... Kimi kavgaya karışıyor kimi hırsızlığa... İşte yüz kızartan suçlara bulaşırken kameralara yakalanan ve aldıkları cezalar...

Suç işlerken kameralara yakalandılar... Ünlülerin yüz kızartan suçları!

Alec Baldwin

Alec Baldwin'in magazin muhabirlerine saldırmadığı gün sayısı bir elin parmaklarını geçmez.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Suç işlerken kameralara yakalandılar... Ünlülerin yüz kızartan suçları!

Örneğin Baldwin, tişörtünde "Ben harikayım" yazan bir muhabiri kolundan tutarak tartaklamıştı. Bir başka muhabirin boğazına yapışıp telefonunu çıkarmasını engellemiş ve itelemişti.

Suç işlerken kameralara yakalandılar... Ünlülerin yüz kızartan suçları!

Bir diğer muhabirin kollarından tutup arabanın kaputuna yaslamış ve hırpalamıştı. Daily News'in fotoğrafçısını ise yumrukladı.

Suç işlerken kameralara yakalandılar... Ünlülerin yüz kızartan suçları!

Michael Phelps

Yarı balık, yarı insan olarak bilinen Phelps, 2009 yılında kariyerinin zirvesindeyken Yaz Olimpiyatları'nda 8 altın madalya kazandı.

Suç işlerken kameralara yakalandılar... Ünlülerin yüz kızartan suçları!

Tek bir olimpiyatta en fazla altın madalya kazanan sporcu rekorunu kıran Phelps, birkaç ay sonra çoğu ülkede yasaklı olan bir keyif verici madde kullanırken görüntülendi.

Suç işlerken kameralara yakalandılar... Ünlülerin yüz kızartan suçları!

Bong denilen aletle fotoğrafı çekilen yüzücü, sponsorluklarını kaybetti ve lisansı 3 ay elinden alındı.

BİZE ULAŞIN