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Galeri Suç işlerken kameralara yakalandılar... Ünlülerin yüz kızartan suçları!
Ünlü de olsalar bazen sınırları aşıp yasaları çiğneyebiliyor. Sıradan biri suç işlese en fazla güvenlik kamerasına yakalanacakken ünlü isimler magazine yakalanınca suçlarını tüm dünya duyuyor... İşte suç işlerken kameralara yakalanan ünlü yıldızların düştüğü kötü durumlar...
Giriş Tarihi: 30.04.2019
07:06
Güncelleme Tarihi: 30.04.2019
07:15
Bazen paparazilerin onları adım adım izlediklerini unutuyorlar ya da kameralara aldırış etmiyorlar... Kimi kavgaya karışıyor kimi hırsızlığa... İşte yüz kızartan suçlara bulaşırken kameralara yakalanan
ünlüler ve aldıkları cezalar...
Alec Baldwin
Alec Baldwin'in magazin muhabirlerine saldırmadığı gün sayısı bir elin parmaklarını geçmez.
Örneğin Baldwin, tişörtünde "Ben harikayım" yazan bir muhabiri kolundan tutarak tartaklamıştı. Bir başka muhabirin boğazına yapışıp telefonunu çıkarmasını engellemiş ve itelemişti.
Bir diğer muhabirin kollarından tutup arabanın kaputuna yaslamış ve hırpalamıştı. Daily News'in fotoğrafçısını ise yumrukladı.
Michael Phelps
Yarı balık, yarı insan olarak bilinen Phelps, 2009 yılında kariyerinin zirvesindeyken Yaz Olimpiyatları'nda 8 altın madalya kazandı.
Tek bir olimpiyatta en fazla altın madalya kazanan sporcu rekorunu kıran Phelps, birkaç ay sonra çoğu ülkede yasaklı olan bir keyif verici madde kullanırken görüntülendi.
Bong denilen aletle fotoğrafı çekilen yüzücü, sponsorluklarını kaybetti ve lisansı 3 ay elinden alındı.