Giriş Tarihi: 06.04.2023 07:35
Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
07:38
Suç makinesi yıldız basketbolcuyu da soydu! Milyonluk hırsızlığın olduğu ev basketbolcu Egehan Arna'nın...
İstanbul Sarıyer'de misafir gibi giriş yaptıkları lüks sitedeki evlerden birinden 1.5 milyon liralık nakit para, bir başka daireden de 2 adet Rolex marka saat çalan hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin binlerce lira değerinde saati çaldığı evin Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Egehan Arna'ya ait olduğu öğrenildi. Daha önceden 69 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Şeyma U. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.