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Haberler Galeri Suç makinesi yıldız basketbolcuyu da soydu! Milyonluk hırsızlığın olduğu ev basketbolcu Egehan Arna'nın...
Giriş Tarihi: 06.04.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 07:38

Suç makinesi yıldız basketbolcuyu da soydu! Milyonluk hırsızlığın olduğu ev basketbolcu Egehan Arna'nın...

İstanbul Sarıyer'de misafir gibi giriş yaptıkları lüks sitedeki evlerden birinden 1.5 milyon liralık nakit para, bir başka daireden de 2 adet Rolex marka saat çalan hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin binlerce lira değerinde saati çaldığı evin Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Egehan Arna'ya ait olduğu öğrenildi. Daha önceden 69 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Şeyma U. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK
Suç makinesi yıldız basketbolcuyu da soydu! Milyonluk hırsızlığın olduğu ev basketbolcu Egehan Arna’nın...

Sarıyer'de 2 Şubat günü Ş.A.'nın evine gündüz vakti gelen hırsızlar iddiaya göre kapıdaki güvenliğe misafirliğe geldik deyip içeri girmeyi başardı. Ardından lüks site içerisinde gezinip boş olan evleri keşfettikten sonra Ş.A.'nın evini gözlerine kestirip içeri girdi.

Suç makinesi yıldız basketbolcuyu da soydu! Milyonluk hırsızlığın olduğu ev basketbolcu Egehan Arna’nın...

İçeri giren hırsız evdeki 59 bin dolar ve 300 bin lirayı alıp kayıplara karıştı.

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Suç makinesi yıldız basketbolcuyu da soydu! Milyonluk hırsızlığın olduğu ev basketbolcu Egehan Arna’nın...

Aynı hırsız 18 Şubat günü bir başka siteye aynı yöntemle girip o sırada iş yerinde olan E.A.'nın evine girdiler.

Suç makinesi yıldız basketbolcuyu da soydu! Milyonluk hırsızlığın olduğu ev basketbolcu Egehan Arna’nın...

Evdeki 2 adet binlerce lira değeri olan Rolex saatı alıp kaçtı.

Suç makinesi yıldız basketbolcuyu da soydu! Milyonluk hırsızlığın olduğu ev basketbolcu Egehan Arna’nın...

EVE GELEN OYUNCU ŞOK YAŞADI
Anadolu Efes oyuncusu Egehan Arna, olaydan sonra dairesine geldiğinde evdeki 2 Rolex saatinin ve 400 TL'sinin yerinde olmadığını gördü.

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