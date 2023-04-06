Suç makinesi yıldız basketbolcuyu da soydu! Milyonluk hırsızlığın olduğu ev basketbolcu Egehan Arna’nın...

Sarıyer'de 2 Şubat günü Ş.A.'nın evine gündüz vakti gelen hırsızlar iddiaya göre kapıdaki güvenliğe misafirliğe geldik deyip içeri girmeyi başardı. Ardından lüks site içerisinde gezinip boş olan evleri keşfettikten sonra Ş.A.'nın evini gözlerine kestirip içeri girdi.