Süha Uygur duyurdu! Usta oyuncu Muhlis Asan tiyatro galasında kalp krizi geçirdi! Durumu kritik...

Ünlü oyuncu Muhlis Asan, davet edildiği 'Unutma Bizi'nin galasında rahatsızlandı. Muhlis Asan, arkadaşlarına "Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım" diyerek salondan ayrıldı. Eve dönmesinin ardından kısa bir süre sonra fenalaşan Asan, ablası tarafından hastaneye kaldırıldı.