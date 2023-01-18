Giriş Tarihi: 18.01.2023 15:41
Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
16:53
Süha Uygur duyurdu! Usta oyuncu Muhlis Asan tiyatro galasında kalp krizi geçirdi! Durumu kritik...
Mahallenin Muhtarları, Bücür Cadı, Çarli, Yedi Numara, Yılan Hikayesi, En Son Babalar Duyar, Akasya Durağı ve Üvey Baba gibi bir çok projede yer alan usta oyuncu Muhlis Asan'dan kötü haber geldi. "Unutma Bizi" adlı tiyatro oyununun galasında bir anda rahatsızlanan Muhlis Asan, eve dönmesinin ardından durumu ağırlaştı ve hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muhlis Asan'ın kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun durumunun kritik olduğu öğrenildi.