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Haberler Galeri Süha Uygur duyurdu! Usta oyuncu Muhlis Asan tiyatro galasında kalp krizi geçirdi! Durumu kritik...
Giriş Tarihi: 18.01.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:53

Süha Uygur duyurdu! Usta oyuncu Muhlis Asan tiyatro galasında kalp krizi geçirdi! Durumu kritik...

Mahallenin Muhtarları, Bücür Cadı, Çarli, Yedi Numara, Yılan Hikayesi, En Son Babalar Duyar, Akasya Durağı ve Üvey Baba gibi bir çok projede yer alan usta oyuncu Muhlis Asan'dan kötü haber geldi. "Unutma Bizi" adlı tiyatro oyununun galasında bir anda rahatsızlanan Muhlis Asan, eve dönmesinin ardından durumu ağırlaştı ve hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muhlis Asan'ın kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Süha Uygur duyurdu! Usta oyuncu Muhlis Asan tiyatro galasında kalp krizi geçirdi! Durumu kritik...

Ünlü oyuncu Muhlis Asan, davet edildiği 'Unutma Bizi'nin galasında rahatsızlandı. Muhlis Asan, arkadaşlarına "Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım" diyerek salondan ayrıldı. Eve dönmesinin ardından kısa bir süre sonra fenalaşan Asan, ablası tarafından hastaneye kaldırıldı.

Süha Uygur duyurdu! Usta oyuncu Muhlis Asan tiyatro galasında kalp krizi geçirdi! Durumu kritik...

MUHLİS ASAN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ünlü oyuncunun kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhlis Asan, önlem amaçlı olarak uyutuldu.

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Süha Uygur duyurdu! Usta oyuncu Muhlis Asan tiyatro galasında kalp krizi geçirdi! Durumu kritik...

Asan'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Süha Uygur duyurdu! Usta oyuncu Muhlis Asan tiyatro galasında kalp krizi geçirdi! Durumu kritik...

Üzücü haberin ardından Süha Uygur, Muhlis Asan ile çekilen bir karesini Instagram hesabından yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

Süha Uygur duyurdu! Usta oyuncu Muhlis Asan tiyatro galasında kalp krizi geçirdi! Durumu kritik...

"Sevgili arkadaşım Muhlis'e acil şifalar diliyorum. Bir an önce güzel haberlerini bekliyoruz güzel adam…"

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