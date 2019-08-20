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  • Şükran Ovalı’nın kızı Mihran Ela 1 yaşında!

’nın kızı 1 yaşında!

Mihran Ela 1 yaşına bastı. Şükran Ovalı, kızının yeni yaşını Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı

Giriş Tarihi: 20.08.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 14:25
Şükran Ovalı’nın kızı Mihran Ela 1 yaşında!

, 2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile nikâh masasına oturmuş, geçen yıl da kızı 'yı dünyaya getirmişti.

Şükran Ovalı’nın kızı Mihran Ela 1 yaşında!

1 yaşına batı. , kızının yeni yaşını hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

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Şükran Ovalı’nın kızı Mihran Ela 1 yaşında!

"Kızım... Daha gelmeden ismin geldi, sonra hissin geldi... Mihran'ım can parçam... Geldiğin an aşık oldum sana!

Şükran Ovalı’nın kızı Mihran Ela 1 yaşında!

Ömrümün geri kalanında en çok seni sevecek olmak, ne güzel bir hafiflik hissettirdi bana..."

Şükran Ovalı’nın kızı Mihran Ela 1 yaşında!

"Tarifsiz bir sevgi . Bilmeden, bildiğim o sonsuz bağ... Su gibi hissettim kendimi, hep yeşerten bir hayat gibi Sayende yeniden keşfettim her şeyi.. Yeniden başladım... Yeniden doğdum seninle. İyi ki doğduk."

Şükran Ovalı’nın kızı Mihran Ela 1 yaşında!

"Seni büyürken görmek en güzel hayalim. Gülüşüne sakladığın hayat, sana cömert davransın dilerim. Çok sev, çok sevil yavrum! Vicdan yanı başında olsun, aklından düşen kalbine denk gelsin.

Şükran Ovalı’nın kızı Mihran Ela 1 yaşında!

İyi ki bizimlesin, iyi ki bizi seçtin... Hiç unutma; seni sen olduğun için hep seveceğiz, bir an bile vazgeçmeden... Sağlıklı yaşlara!"

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