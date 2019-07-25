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  • Şükran Ovalı’nın mayolu pozları yürek hoplattı! Şükran Ovalı’dan cesur pozlar!

’nın mayolu pozları yürek hoplattı! Şükran Ovalı’dan cesur pozlar!

8 ayda 30 kilo veren 'nın sırrı ringlerde! Oyuncu, kick boks'la hem form tuttu hem de fazla kilolarından kurtuldu. Futbolcu ile evli olan ve geçen yıl kızı 'yı kucağına alan Şükran Ovalı, doğum sonrası 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisine katılmış, aldığı kilolar sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. O günden sonra sırra kadem basan oyuncu, geçtiğimiz günlerde fit görüntüsüyle görenleri şaşırttı. 8 ayda 30 kilo veren Şükran Ovalı, merak konusu olan zayıflama yönteminin kicks boks olduğu ortaya çıktı. Kızı Mihran Ela'yı bir an olsun yalnız bırakmak istemeyen güzel oyuncu, bunun için zayıflama kamplarına gitmek yerine kick-bocks sporuna yöneldi. Kişiye özel egzersiz programıyla günde 3 saat antrenman yapan Şükran Ovalı, 8 ayda kilolarından kurtuldu. Sadece kicks boks yapmakla kalmayan Şükran Ovalı, nefes terapilerine de katıldı. Şükran Ovalı'nın en büyük destekçisi eşi Caner Erkin oldu. Mayolu fotoğraflarını 'da takipçileri ile paylaşan Şükran Ovalı'nın fit haline beğeni yağdı. Şükran Ovalı'nın mayolu fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı. İşte güzel oyuncu Şükran Ovalı'nın o paylaşımları…

Giriş Tarihi: 25.07.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 10:30
Şükran Ovalı’nın mayolu pozları yürek hoplattı! Şükran Ovalı’dan cesur pozlar!

Oyuncu , 2017 yılında futbolcu ile nikah masasına oturmuş; geçtiğimiz yıl kızı 'yı dünyaya getirmişti. Oyuncu Şükran Ovalı, 2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile nikah masasına oturmuş; geçtiğimiz yıl kızı Mihran Ela'yı dünyaya getirmişti. Hamileliği süresince 30 kilo alan Şükran Ovalı eridi! Mayolu fotoğraflarını 'da takipçileri ile paylaşan Şükran Ovalı'nın fit haline beğeni yağdı.

Şükran Ovalı’nın mayolu pozları yürek hoplattı! Şükran Ovalı’dan cesur pozlar!

Yeşim Ceren Bozoğlu

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Şükran Ovalı’nın mayolu pozları yürek hoplattı! Şükran Ovalı’dan cesur pozlar!

Yeşim Ceren Bozoğlu

(110 kilodan 52 kiloya düştü)

Şükran Ovalı’nın mayolu pozları yürek hoplattı! Şükran Ovalı’dan cesur pozlar!

Cengiz Kurtoğlu

Şükran Ovalı’nın mayolu pozları yürek hoplattı! Şükran Ovalı’dan cesur pozlar!

Cengiz Kurtoğlu

(41 kilo verdi)

Şükran Ovalı’nın mayolu pozları yürek hoplattı! Şükran Ovalı’dan cesur pozlar!

Pelin Öztekin

Şükran Ovalı’nın mayolu pozları yürek hoplattı! Şükran Ovalı’dan cesur pozlar!

Pelin Öztekin

(90 kilo verdi)

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