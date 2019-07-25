Şükran Ovalı’nın mayolu pozları yürek hoplattı! Şükran Ovalı’dan cesur pozlar!

8 ayda 30 kilo veren Şükran Ovalı'nın sırrı ringlerde! Oyuncu, kick boks'la hem form tuttu hem de fazla kilolarından kurtuldu. Futbolcu Caner Erkin ile evli olan ve geçen yıl kızı Mihran Ela'yı kucağına alan Şükran Ovalı, doğum sonrası 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisine katılmış, aldığı kilolar sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. O günden sonra sırra kadem basan oyuncu, geçtiğimiz günlerde fit görüntüsüyle görenleri şaşırttı. 8 ayda 30 kilo veren Şükran Ovalı, merak konusu olan zayıflama yönteminin kicks boks olduğu ortaya çıktı. Kızı Mihran Ela'yı bir an olsun yalnız bırakmak istemeyen güzel oyuncu, bunun için zayıflama kamplarına gitmek yerine kick-bocks sporuna yöneldi. Kişiye özel egzersiz programıyla günde 3 saat antrenman yapan Şükran Ovalı, 8 ayda kilolarından kurtuldu. Sadece kicks boks yapmakla kalmayan Şükran Ovalı, nefes terapilerine de katıldı. Şükran Ovalı'nın en büyük destekçisi eşi Caner Erkin oldu. Mayolu fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaşan Şükran Ovalı'nın fit haline beğeni yağdı. Şükran Ovalı'nın mayolu fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı. İşte güzel oyuncu Şükran Ovalı'nın o paylaşımları…