Şükran Ovalı'nın mayosunun fiyatı dudak uçuklattı! Oyuncu Şükran Ovalı mayolu pozlarını peş peşe paylaştı!

Bir süredir ekranlarda izleyemediğimiz güzel oyuncu Şükran Ovalı şu sıralar kızı Mihran Ela ve oyuncu arkadaşı Gözde Seda Altuner ile tatilde. Sadakatsiz'in Gönül'ü olarak dikkat çeken oyuncu Gözde Seda Altuner'e sık sık poz veren Şükran Ovalı son olarak sosyal medya hesabından pembe-mor çizgili mayosu ile pozlarını peş peşe paylaştı. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça farklı bir görünüme kavuşan Şükran Ovalı'nın mayolu pozları büyük beğeni topladı. Öte yandan plaj şıklığı için kesenin ağzını açan futbolcu Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın mayosunun fiyatı dudak uçuklattı... İşte Şükran Ovalı'nın mayolu pozları...