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Haberler Galeri Şükrü Özyıldız fena aşka geldi! Romantik yorumuyla kalpleri fethetti! 'Seni hasta göreceğime...'
Giriş Tarihi: 18.01.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 11:09

Şükrü Özyıldız fena aşka geldi! Romantik yorumuyla kalpleri fethetti! 'Seni hasta göreceğime...'

Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Şeref Meselesi, Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Kış Güneşi, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak Büşra Cebe ile ilişkisini sonlandıran Şükrü Özyıldız, fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin aşkı dolu dizgin devam ediyor. Son olarak Şükrü Özyıldız fena aşka geldi. Ünlü oyuncunun sosyal medyadan yaptığı romantik paylaşım gündem oldu.

Şükrü Özyıldız fena aşka geldi! Romantik yorumuyla kalpleri fethetti! ’Seni hasta göreceğime...’

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Fatmagül'ün Suçu Ne? Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Kış Güneşi, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve son olarak Ruhun Duymaz gibi projelerde rol almıştı.

Şükrü Özyıldız fena aşka geldi! Romantik yorumuyla kalpleri fethetti! ’Seni hasta göreceğime...’

35 yaşındaki oyuncu, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Özyıldız, geçtiğimiz günlerde Büşra Cebe ile ilişkisini bitirmiş, ikili birbirini Instagram'dan da silmişti.

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Şükrü Özyıldız fena aşka geldi! Romantik yorumuyla kalpleri fethetti! ’Seni hasta göreceğime...’

Aardından Şükrü Özyıldız, gönlünü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'ya kaptırmıştı.

Şükrü Özyıldız fena aşka geldi! Romantik yorumuyla kalpleri fethetti! ’Seni hasta göreceğime...’

Sık sık arkadaş grubuyla bir araya gelen ikili, yan yana görüntülenmişti. Fenomen Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'ın aşkı tatilde belgelenmişti.

Şükrü Özyıldız fena aşka geldi! Romantik yorumuyla kalpleri fethetti! ’Seni hasta göreceğime...’

Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'ın romantik karesi sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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