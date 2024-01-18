Giriş Tarihi: 18.01.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
11:09
Şükrü Özyıldız fena aşka geldi! Romantik yorumuyla kalpleri fethetti! 'Seni hasta göreceğime...'
Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Şeref Meselesi, Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Kış Güneşi, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak Büşra Cebe ile ilişkisini sonlandıran Şükrü Özyıldız, fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin aşkı dolu dizgin devam ediyor. Son olarak Şükrü Özyıldız fena aşka geldi. Ünlü oyuncunun sosyal medyadan yaptığı romantik paylaşım gündem oldu.