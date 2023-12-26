Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya trafikte yakalandı! Gergin çift, gazetecileri görünce gaza bastı...

Şefik'in "Dua Lipa aradığında telefonu açmamak için bahanen ne olurdu?" sorusu üzerine Özyıldız'ın verdiği ilginç yanıtlardan biri de "Beni Dua Lipa'ya benzetiyorlardı. Hatta Sibil'i de Dua Lipa'ya benzetiyorlar. Bizim Sibil ile kesişen kümemizi düşünebiliyor musun? Dua Lipa" diyerek aynı zamana sevgilisiyle ilgili benzerliklerini de bu açıklamayla belirtti.