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Haberler Galeri Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya trafikte yakalandı! Gergin çift, gazetecileri görünce gaza bastı...
Giriş Tarihi: 26.12.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 10:31

Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya trafikte yakalandı! Gergin çift, gazetecileri görünce gaza bastı...

Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Şeref Meselesi, Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Kış Güneşi, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak Büşra Cebe ile ilişkisini sonlandıran Şükrü Özyıldız, fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileri tam gaz devam eden ikili önceki akşam Gayrettepe'de trafikte görüntülendi. Gazetecileri görünce gerilen çift, çareyi trafik açılınca gaza basmakta buldu.

Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya trafikte yakalandı! Gergin çift, gazetecileri görünce gaza bastı...

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Fatmagül'ün Suçu Ne? Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Kış Güneşi, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve son olarak Ruhun Duymaz gibi projelerde rol almıştı. 35 yaşındaki oyuncu, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya trafikte yakalandı! Gergin çift, gazetecileri görünce gaza bastı...

Geçtiğimiz aylarda Büşra Cebe ile ilişkisini noktalayan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, fenomen Sibil Çetinkaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya trafikte yakalandı! Gergin çift, gazetecileri görünce gaza bastı...

Çiçeği burnunda çift, Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya önceki gün trafikteydi. Mutsuz olduğu gözüken ikili, gazetecileri görünce gaza basarak uzaklaştı.

Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya trafikte yakalandı! Gergin çift, gazetecileri görünce gaza bastı...

Öte yandan Özyıldız, geçen günlerde Yasemin Şefik'in 'Uyduruk Sonlar' adlı programına katıldı. Ünlü ismin Şefik'in sorularına verdiği esprili cevaplar seyircileri kahkahaya boğdu.

Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya trafikte yakalandı! Gergin çift, gazetecileri görünce gaza bastı...

Şefik'in "Dua Lipa aradığında telefonu açmamak için bahanen ne olurdu?" sorusu üzerine Özyıldız'ın verdiği ilginç yanıtlardan biri de "Beni Dua Lipa'ya benzetiyorlardı. Hatta Sibil'i de Dua Lipa'ya benzetiyorlar. Bizim Sibil ile kesişen kümemizi düşünebiliyor musun? Dua Lipa" diyerek aynı zamana sevgilisiyle ilgili benzerliklerini de bu açıklamayla belirtti.

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