Giriş Tarihi: 26.12.2023 10:28
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
10:31
Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya trafikte yakalandı! Gergin çift, gazetecileri görünce gaza bastı...
Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Şeref Meselesi, Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Kış Güneşi, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak Büşra Cebe ile ilişkisini sonlandıran Şükrü Özyıldız, fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileri tam gaz devam eden ikili önceki akşam Gayrettepe'de trafikte görüntülendi. Gazetecileri görünce gerilen çift, çareyi trafik açılınca gaza basmakta buldu.