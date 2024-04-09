Sular bir türlü durulmuyor! Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu’nun fakirlik belgesinin iptalini isteyince olanlar oldu! Duygu Nebioğlu açtı ağzını yumdu gözünü!

Metin Akpınar'ın kızlarından Duygu Nebioğlu'nun mahkeme kararı sonrası yaptığı açıklamada: "Hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağrına basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım" sözleriyle duygularını ifade etmişti.

Ardından Metin Akpınar "Durumu bilmiyordum. Özür dilerim" dedi. Ancak Akpınar'ın bu durumu 14 yıldır bildiği ortaya çıkmıştı. Akpınar'ın durumu daha önceden eşine anlattığı, hatta çiftin çocuklara sus payı olarak aylık 500'er lira gönderdiği de konuşulmuştu.