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Haberler Galeri Sular bir türlü durulmuyor! Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu’nun fakirlik belgesinin iptalini isteyince olanlar oldu! Duygu Nebioğlu açtı ağzını yumdu gözünü!
Giriş Tarihi: 09.04.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 11:56

Sular bir türlü durulmuyor! Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu’nun fakirlik belgesinin iptalini isteyince olanlar oldu! Duygu Nebioğlu açtı ağzını yumdu gözünü!

Magazin gündemine bomba gibi düşen Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi ses getirmişti. Metin Akpınar hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Meğer Metin Akpınar'ın Almanya'da evlilik dışı bir de oğlu varmış... Metin Akpınar'ın evlilik dışı çocuklarının olduğu Duygu Nebioğlu isimli genç kadının sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıkmıştı. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı. Son olarak Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu ile yaşadığı gerginlikle yeniden gündem oldu. Duygu Nebioğlu, Akpınar'ın fakirlik belgelerinin iptalini istediğini duyunca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşırttı. Nebioğlu babası Akpınar'a açtı ağzını yumdu gözünü açıklamalarda bulundu.

Sular bir türlü durulmuyor! Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu’nun fakirlik belgesinin iptalini isteyince olanlar oldu! Duygu Nebioğlu açtı ağzını yumdu gözünü!

Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan 81 yaşındaki Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden iki kızları olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanmıştı.

Mertin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu ile yaşadığı gerginlik magazin gündemine bomba gibi düştü. Nebioğlu, biyolojik babası Metin Akpınar'ın fakirlik belgesinin iptalini istediğini duyunca adeta çileden çıktı.

Sular bir türlü durulmuyor! Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu’nun fakirlik belgesinin iptalini isteyince olanlar oldu! Duygu Nebioğlu açtı ağzını yumdu gözünü!

Metin Akpınar'ın kızlarından Duygu Nebioğlu'nun mahkeme kararı sonrası yaptığı açıklamada: "Hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağrına basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım" sözleriyle duygularını ifade etmişti.

Ardından Metin Akpınar "Durumu bilmiyordum. Özür dilerim" dedi. Ancak Akpınar'ın bu durumu 14 yıldır bildiği ortaya çıkmıştı. Akpınar'ın durumu daha önceden eşine anlattığı, hatta çiftin çocuklara sus payı olarak aylık 500'er lira gönderdiği de konuşulmuştu.

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Sular bir türlü durulmuyor! Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu’nun fakirlik belgesinin iptalini isteyince olanlar oldu! Duygu Nebioğlu açtı ağzını yumdu gözünü!

Hatta Akpınar'ın eşinin iki çocuğa iyi davranmadığı "Gel bakalım sen, neden Metin Abi'nin üzerinden prim yapıyorsun. Git ananın yanına" diye tepki gösterdiği de ortaya çıkmıştı.

Sular bir türlü durulmuyor! Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu’nun fakirlik belgesinin iptalini isteyince olanlar oldu! Duygu Nebioğlu açtı ağzını yumdu gözünü!

METİN AKPINAR KIZI DUYGU NEBİOĞLU'NUN FAKİRLİK BELGESİNİN İPTALİNİ İSTEYİNCE OLANLAR OLDU!

Duygu Nebioğlu'nun paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı Nebioğlu'na destek verirken, Metin Akpınar'ı da eleştiren yorumlar yapıldı.

Sular bir türlü durulmuyor! Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu’nun fakirlik belgesinin iptalini isteyince olanlar oldu! Duygu Nebioğlu açtı ağzını yumdu gözünü!

Duygu Nebioğlu; 'Bazıları zenginliği sahil lokantalarında 40 taşınad ayaklarında bağlı ıstakozu yiyebilmeyi zenginlik sanar. Gayrimenkullerini zenginlik sanar, borsa oynamayı, Suadiye'de bina yıkıp dikmeyi zenginlik sanar, etrafında yalakaların olmasını zenginlik sanarlar. Yatlarına gariban kızları almayı hamile bırakmayı zenginlik sanar..'

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