Giriş Tarihi: 09.04.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
11:56
Sular bir türlü durulmuyor! Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu’nun fakirlik belgesinin iptalini isteyince olanlar oldu! Duygu Nebioğlu açtı ağzını yumdu gözünü!
Magazin gündemine bomba gibi düşen Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi ses getirmişti. Metin Akpınar hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Meğer Metin Akpınar'ın Almanya'da evlilik dışı bir de oğlu varmış... Metin Akpınar'ın evlilik dışı çocuklarının olduğu Duygu Nebioğlu isimli genç kadının sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıkmıştı. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı. Son olarak Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu ile yaşadığı gerginlikle yeniden gündem oldu. Duygu Nebioğlu, Akpınar'ın fakirlik belgelerinin iptalini istediğini duyunca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşırttı. Nebioğlu babası Akpınar'a açtı ağzını yumdu gözünü açıklamalarda bulundu.