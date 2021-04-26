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Haberler Galeri Sultan’ın süper lüks villası göz kamaştırdı! Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal’ın villasını görenler hayran kaldı! Sosyal medyada trend oldu!
Giriş Tarihi: 23.04.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 09:37

’ın süper lüks villası ! ile kızı ’ın villasını görenler hayran kaldı! Sosyal medyada trend oldu!

'ın Sultanı ile kızı sosyal medyada gündem oldu. Yapımcı Yağmur Ünal'ın, annesi Türkan Şoray ile yaşadığı 'daki villası görenleri büyüledi. Ünal'ın 2016'da taşındıkları havuzlu, Boğaz manzaralı, bahçeli villa 4 katlı ve 420 metrekare. İkinci kat Türkan Şoray, üçüncü kat ise Yağmur'a ait. Anne-kızın en büyük keyfi havuz, çardak ya da kış bahçesinde vakit geçirmek. Ünal "Aynı çatı altında iki ayrı ev planlandı. Annem ve benim alanlarımız farklı. Odaları birbirimizden ilham alarak dekore ettik. Ortaya ikimizin mutlu olduğu, çok kullanışlı bir ev çıktı" diyor. İşte merak edenler için Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal'ın lüks villası…

Sultan’ın süper lüks villası göz kamaştırdı! Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal’ın villasını görenler hayran kaldı! Sosyal medyada trend oldu!

Türk sinemasının Sultanı ile kızı evinin kapılarını açtı. Aynı çatı altında iki farklı tasarımla lüks villaları hayran bıraktı.

Sultan’ın süper lüks villası göz kamaştırdı! Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal’ın villasını görenler hayran kaldı! Sosyal medyada trend oldu!

Yapımcı , annesi ile yaşadığı 'daki villasının kapısını Hello Fashion Homes dergisine açtı.

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Sultan’ın süper lüks villası göz kamaştırdı! Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal’ın villasını görenler hayran kaldı! Sosyal medyada trend oldu!

'ın 2016'da taşındıkları havuzlu, Boğaz manzaralı, bahçeli villa 4 katlı ve 420 metrekare.

Sultan’ın süper lüks villası göz kamaştırdı! Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal’ın villasını görenler hayran kaldı! Sosyal medyada trend oldu!

İkinci kat , üçüncü kat ise Yağmur'a ait. Anne-kızın en büyük keyfi havuz, çardak ya da kış bahçesinde vakit geçirmek.

Sultan’ın süper lüks villası göz kamaştırdı! Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal’ın villasını görenler hayran kaldı! Sosyal medyada trend oldu!

"Aynı çatı altında iki ayrı ev planlandı. Annem ve benim alanlarımız farklı.

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