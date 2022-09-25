Sürpriz aşk magazine bomba gibi düştü! Oyuncu Kubilay Aka ile Danla Bilic konserde aşka geldi!

Giriş Tarihi: 25.09.2022 08:14
Güncelleme Tarihi: 25.09.2022
08:16
Magazin kulisleri sürpriz aşkı konuşuyor! Yakışıklı oyuncu Kubilay Aka ile ünlü fenomen Danla Bilic konserde sarmaş dolaş görüntülendi. Şarkıcı Berkay'ın konserine el ele gelen Kubilay Aka ile Danla Bilic samimi halleri ile ilişkilerini ele güne haykırdı. Geçtiğimiz günlerde müstehcen pozlarının ifşa edileceği söylendiği için dolandırıcılara bir hayli para kaptıran Kubilay Aka'nın yüzü aşkta güldü. Kısa bir süre önce sevgilisinden ayrılan Danla Bilic ve Kubilay Aka'nın samimi dansı sosyal medyaya damga vurdu. Danla Bilic ise yeni aşkı Kubilay Aka ile ilk karesini Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi... İşte magazine son dakika düşen Kubilay Aka ile Danla Bilic aşkının ilk görüntüleri...