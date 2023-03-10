Giriş Tarihi: 10.03.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 08:03

Sürpriz aşkın detaylarında bambaşka şeyler çıktı! Güzel oyuncu Hande Erçel ilişki için Hakan Sabancı’ya şartlarını bir bir saydı!

Son dönemde magazin gündemine bomba gibi düşen aşklardan biri de hiç kuşkusuz güzel oyuncu Hande Erçel ile yakışıklı çapkın Hakan Sabancı'nınki oldu. Hande Erçel ile Hakan Sabancı köşe bucak kaçmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda bir mekanda yakalanmışlardı. Aşk iddialarını kural bozmayarak önce yalanlayan Hande Erçel şimdilerde sevgilisi ile romantizmin doruklarında. Hande Erçel ile Hakan Sabancı Paris'e uçmuştu. Geçtiğimiz günlerde birlikte tatile giden çift, dönüşte kamera karşısına geçti. Son olarak ise, Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının detaylarında bambaşka şeyler çıktı. Hakan Sabancı aylarca güzel oyuncunun peşinden koşmuş ve Erçel'in ilişki şartlarının hepsini kabul etmiş. Sabancı ailesi de oğullarının Hande Erçel'le olan ilişkisine onay vermiş. Çapkınlıklarıyla bilinen Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le evleneceği de gelen dedikodular arasında. İşte tüm detaylar...