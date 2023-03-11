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Haberler Galeri Yılın aşkının detaylarından bambaşka şeyler çıktı! Güzel oyuncu Hande Erçel ilişki için Hakan Sabancı’ya şartlarını bir bir saydı!
Giriş Tarihi: 11.03.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 07:51

Yılın aşkının detaylarından bambaşka şeyler çıktı! Güzel oyuncu Hande Erçel ilişki için Hakan Sabancı’ya şartlarını bir bir saydı!

Son dönemde magazin gündemine bomba gibi düşen aşklardan biri de hiç kuşkusuz güzel oyuncu Hande Erçel ile yakışıklı çapkın Hakan Sabancı'nınki oldu. Hande Erçel ile Hakan Sabancı köşe bucak kaçmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda bir mekanda yakalanmışlardı. Aşk iddialarını kural bozmayarak önce yalanlayan Hande Erçel şimdilerde sevgilisi ile romantizmin doruklarında. Hande Erçel ile Hakan Sabancı Paris'e uçmuştu. Geçtiğimiz günlerde birlikte tatile giden çift, dönüşte kamera karşısına geçti. Son olarak ise, Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının detaylarında bambaşka şeyler çıktı. Hakan Sabancı aylarca güzel oyuncunun peşinden koşmuş ve Erçel'in ilişki şartlarının hepsini kabul etmiş. Sabancı ailesi de oğullarının Hande Erçel'le olan ilişkisine onay vermiş. Çapkınlıklarıyla bilinen Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le evleneceği de gelen dedikodular arasında. İşte tüm detaylar...

Yılın aşkının detaylarından bambaşka şeyler çıktı! Güzel oyuncu Hande Erçel ilişki için Hakan Sabancı’ya şartlarını bir bir saydı!

Gizli aşk için Hande Erçel, "Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" demişti. Daha sonra ise Hakan Sabancı ile görüntü vermemek için İstanbul'da gizli gizli görüşen Hande Erçel, kaçışına son vermişti.

Yılın aşkının detaylarından bambaşka şeyler çıktı! Güzel oyuncu Hande Erçel ilişki için Hakan Sabancı’ya şartlarını bir bir saydı!

AŞK ŞEHRİ PARİS

Geçtiğimiz günlerde tatile giden çift, her ne olduysa dönüşte gülücükler saçarak kameralara poz verdi.

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Yılın aşkının detaylarından bambaşka şeyler çıktı! Güzel oyuncu Hande Erçel ilişki için Hakan Sabancı’ya şartlarını bir bir saydı!

İlk defa bir güzelle yan yana bu kadar samimi görüntü veren Sabancı herkesi şaşırtmıştı.

Yılın aşkının detaylarından bambaşka şeyler çıktı! Güzel oyuncu Hande Erçel ilişki için Hakan Sabancı’ya şartlarını bir bir saydı!

Hande Erçel'in elini tutmaktan ısrarla kaçınan çapkın sosyetik, "Sizi ilk kez bir sevgilinizle beraber görüyoruz. Bu aşk ciddi galiba?" sorusuna "Aynen" yanıtı verdi.

Yılın aşkının detaylarından bambaşka şeyler çıktı! Güzel oyuncu Hande Erçel ilişki için Hakan Sabancı’ya şartlarını bir bir saydı!

Ünlü oyuncu ise "Her şey çok güzel gidiyor. Bir tatilden geldik" demişti.

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