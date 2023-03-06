Video Magazin Hande Erçel ve Hakan Sabancı Paris dönüşü böyle yakalandı! "Her şey çok güzel" | Video
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Paris dönüşü böyle yakalandı!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Paris dönüşü böyle yakalandı! "Her şey çok güzel" | Video

06.03.2023 | 09:46

Son dönemde magazin gündemine bomba gibi düşen aşklardan biri de hiç kuşkusuz güzel oyuncu Hande Erçel ile yakışıklı çapkın Hakan Sabancı'nınki oldu. Hande Erçel ile Hakan Sabancı köşe bucak kaçmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda bir mekanda yakalanmışlardı. Aşk iddialarını kural bozmayarak önce yalanlayan Hande Erçel şimdilerde sevgilisi ile romantizmin doruklarında. Hande Erçel ile Hakan Sabancı son olarak Paris'e uçmuştu. Geçtiğimiz günlerde birlikte tatile giden çift, dönüşte kamera karşısına geçti. Erçel ilişkisiyle ilgili "Her şey çok güzel" derken Sabancı da "Ciddi bir ilişki" yorumunu yaptı.

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