Giriş Tarihi: 06.03.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 09:33

SÜRPRİZ AŞKTA YENİ HAMLE! Ayça Ayşin Turan ile Umut Evirgen ilk adımı attı!

30 yaşındaki güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz yüzünden kırılan kalbini Umut Evirgen'e açtı. Alp Navruz'la ilişkisini ihanet yüzünden bitiren Ayça Ayşin Turan, gönlünü sürpriz bir isme kaptırdı. Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, aşk defteri hayli kabarık olan Umut Evirgen ile bir süredir gizlice görüşüyor. Ayça Ayşin Turan, özel hayatından çok kariyeriyle anılmak isteyen isimlerden. Son olarak ise, yaklaşık 15 gündür flört eden Ayça Ayşin Turan ile Umut Evirgen, Instagram'da da karşılıklı takibe başladı. Umut Evirgen, dokuz ay önce Serenay Sarıkaya ile ayrılmıştı. İşte tüm detaylar…