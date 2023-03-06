Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SÜRPRİZ AŞKTA YENİ HAMLE! Ayça Ayşin Turan ile Umut Evirgen ilk adımı attı!
Giriş Tarihi: 06.03.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 09:33

SÜRPRİZ AŞKTA YENİ HAMLE! Ayça Ayşin Turan ile Umut Evirgen ilk adımı attı!

30 yaşındaki güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz yüzünden kırılan kalbini Umut Evirgen'e açtı. Alp Navruz'la ilişkisini ihanet yüzünden bitiren Ayça Ayşin Turan, gönlünü sürpriz bir isme kaptırdı. Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, aşk defteri hayli kabarık olan Umut Evirgen ile bir süredir gizlice görüşüyor. Ayça Ayşin Turan, özel hayatından çok kariyeriyle anılmak isteyen isimlerden. Son olarak ise, yaklaşık 15 gündür flört eden Ayça Ayşin Turan ile Umut Evirgen, Instagram'da da karşılıklı takibe başladı. Umut Evirgen, dokuz ay önce Serenay Sarıkaya ile ayrılmıştı. İşte tüm detaylar…

SÜRPRİZ AŞKTA YENİ HAMLE! Ayça Ayşin Turan ile Umut Evirgen ilk adımı attı!

Kendisi gibi oyuncu Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra adı Murat Boz ile anılan Ayça Ayşin Turan, sağ gösterip sol vurmuştu.

SÜRPRİZ AŞKTA YENİ HAMLE! Ayça Ayşin Turan ile Umut Evirgen ilk adımı attı!

Takvim'in haberine göre; Güzel oyuncunun bir süredir gizlice ünlü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SÜRPRİZ AŞKTA YENİ HAMLE! Ayça Ayşin Turan ile Umut Evirgen ilk adımı attı!

Henüz birbirlerini tanıma aşamasında oldukları için göz önüne çıkmayan ikili, ilk adımı ise sosyal medyada attı.

SÜRPRİZ AŞKTA YENİ HAMLE! Ayça Ayşin Turan ile Umut Evirgen ilk adımı attı!

Evirgen'in Instagram'daki takibine aynı karşılığı veren Ayça Ayşin Turan, böylece de yakınlaşmayı itiraf etmiş oldu.

SÜRPRİZ AŞKTA YENİ HAMLE! Ayça Ayşin Turan ile Umut Evirgen ilk adımı attı!

Umut Evirgen, güzellerden oluşan aşk defteriyle Türkiye'nin en çapkın isimleri arasında gösteriliyor.

SON DAKİKA