Giriş Tarihi: 26.02.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
12:17
Sürpriz aşktan skandal çıktı! 4. kez gelin olan Ebru Gündeş'in 12 yaş küçük yeni eşi Murat Osman Özdemir meğer karısını kandırıp boşamış...
4. kez nikah masasına oturduğu konuşulan şarkıcı Ebru Gündeş'in sürpriz aşkının detayları şoke etti! Yasak aşk olarak başladı nikah masasında bitti! Daha önce Reza Zarrap ile evliliği Hadise yüzünden biten şarkıcı Ebru Gündeş de yuva yıkan kadın mı oldu? Ebru Gündeş ile kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir'in ilişkisinin yasak aşk olarak başladığı iddia edildi. Öyle ki Murat Osman Özdemir'in eşi bu ilişkiyi öğrenince ikili yollarını ayırmış ama karısını kandırıp boşanan Özdemir, unutamadığı Ebru Gündeş'e geri dönmüş... Her detayıyla skandal olan iddialar magazin kulislerini sallayan türden... İşte haberin detayları...