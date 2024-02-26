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Haberler Galeri Sürpriz aşktan skandal çıktı! 4. kez gelin olan Ebru Gündeş'in 12 yaş küçük yeni eşi Murat Osman Özdemir meğer karısını kandırıp boşamış...
Giriş Tarihi: 26.02.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 12:17

Sürpriz aşktan skandal çıktı! 4. kez gelin olan Ebru Gündeş'in 12 yaş küçük yeni eşi Murat Osman Özdemir meğer karısını kandırıp boşamış...

4. kez nikah masasına oturduğu konuşulan şarkıcı Ebru Gündeş'in sürpriz aşkının detayları şoke etti! Yasak aşk olarak başladı nikah masasında bitti! Daha önce Reza Zarrap ile evliliği Hadise yüzünden biten şarkıcı Ebru Gündeş de yuva yıkan kadın mı oldu? Ebru Gündeş ile kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir'in ilişkisinin yasak aşk olarak başladığı iddia edildi. Öyle ki Murat Osman Özdemir'in eşi bu ilişkiyi öğrenince ikili yollarını ayırmış ama karısını kandırıp boşanan Özdemir, unutamadığı Ebru Gündeş'e geri dönmüş... Her detayıyla skandal olan iddialar magazin kulislerini sallayan türden... İşte haberin detayları...

Sürpriz aşktan skandal çıktı! 4. kez gelin olan Ebru Gündeş’in 12 yaş küçük yeni eşi Murat Osman Özdemir meğer karısını kandırıp boşamış...

49 yaşındaki Ebru Gündeş ile 37 yaşındaki Murat Osman Özdemir'in magazin basınını adeta ters köşe yaparak gizlice nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.

Sürpriz aşktan skandal çıktı! 4. kez gelin olan Ebru Gündeş’in 12 yaş küçük yeni eşi Murat Osman Özdemir meğer karısını kandırıp boşamış...

4. kez gelin olan şarkıcı Ebru Gündeş'in sürpriz aşkının altından ise skandallar silsilesi çıktı!

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Sürpriz aşktan skandal çıktı! 4. kez gelin olan Ebru Gündeş’in 12 yaş küçük yeni eşi Murat Osman Özdemir meğer karısını kandırıp boşamış...

Yasak aşk olarak başladı nikah masasında bitti!

Daha önce Reza Zarrap ile evliliği Hadise yüzünden biten şarkıcı Ebru Gündeş de yuva yıkan kadın mı oldu?

Sürpriz aşktan skandal çıktı! 4. kez gelin olan Ebru Gündeş’in 12 yaş küçük yeni eşi Murat Osman Özdemir meğer karısını kandırıp boşamış...

Ebru Gündeş ile kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir'in ilişkisinin yasak aşk olarak başladığı iddia edildi.

Posta'nın haberine göre; Murat Osman Özdemir 2018'de 2002 Best Model birincisi Selin Kabaklı ile Adana'da evlendi. Çiftin bir kızı oldu. Özdemir, Ebru Gündeş ile 2 yıl önce arkadaş ortamında tanıştı. Bir süre gizli saklı görüştüler. Bu ihaneti Selin Kabaklı duyunca kıyamet koptu.

Sürpriz aşktan skandal çıktı! 4. kez gelin olan Ebru Gündeş’in 12 yaş küçük yeni eşi Murat Osman Özdemir meğer karısını kandırıp boşamış...

Murat Osman Özdemir, şarkıcı ile ilişkisini bitirip tekrar evine döndü. Eşini çok sevdiğini söyleyip af diledi. Yalnız kalan Ebru Gündeş (49) de kendisinden 22 yaş küçük Iraklı Rassan Khoshnaw ile flört etmeye başladı.

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