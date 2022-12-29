Sürpriz ayrılığın perde arkası… Aytaç Şaşmaz eski sevgilisi Cemre Baysel’le ilgili ilk kez konuştu!

'Baht Oyunu' dizisinde başrolleri paylaşan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz cephesinde sürpriz bir gelişme yaşanmıştı. Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın ayrılık haberi magazin gündemine damga vurmuştu. Zaman zaman paylaşımlarıyla adlarından söz ettiren oyuncu çift, birbirlerini takip etmeyi bırakmıştı. Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel 2 ay önce ilişkilerini noktalamıştı. Aytaç Şaşmaz, eski sevgilisi Cemre Baysel'le ilgili ilk kez konuştu. İkilinin, geçtiğimiz günlerde ise sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. İşte tüm detaylar…