Sürpriz ayrılığın perde arkası… Aytaç Şaşmaz eski sevgilisi Cemre Baysel’le ilgili ilk kez konuştu!

Takvim'in haberine göre; Cemre Baysel ile ayrılıklarının nedeni sorulan Şaşmaz, "Bu konuda konuşmak istemiyorum" derken, "Sizi üzmek istemiyoruz ama pişmanlığınız var mı? Dışarıya var gibi yansıtıyorsunuz?" sorusuna, "Hiç kimsenin bir şey yansıttığı yok.