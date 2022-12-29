Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sürpriz ayrılığın perde arkası… Aytaç Şaşmaz eski sevgilisi Cemre Baysel’le ilgili ilk kez konuştu!
Giriş Tarihi: 29.12.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 11:14

Sürpriz ayrılığın perde arkası… Aytaç Şaşmaz eski sevgilisi Cemre Baysel’le ilgili ilk kez konuştu!

'Baht Oyunu' dizisinde başrolleri paylaşan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz cephesinde sürpriz bir gelişme yaşanmıştı. Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın ayrılık haberi magazin gündemine damga vurmuştu. Zaman zaman paylaşımlarıyla adlarından söz ettiren oyuncu çift, birbirlerini takip etmeyi bırakmıştı. Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel 2 ay önce ilişkilerini noktalamıştı. Aytaç Şaşmaz, eski sevgilisi Cemre Baysel'le ilgili ilk kez konuştu. İkilinin, geçtiğimiz günlerde ise sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. İşte tüm detaylar…

Sürpriz ayrılığın perde arkası… Aytaç Şaşmaz eski sevgilisi Cemre Baysel’le ilgili ilk kez konuştu!

Oyuncu Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'in 'Baht Oyunu' dizisindeki arkadaşlığı aşka dönüşmüş bir süre önce de ayrılmışlardı. Şaşmaz, eski sevgilisi Cemre Baysel ile ilgili ilk kez konuştu.

Sürpriz ayrılığın perde arkası… Aytaç Şaşmaz eski sevgilisi Cemre Baysel’le ilgili ilk kez konuştu!

Yakışıklı oyuncu Aytaş Şaşmaz geçtiğimiz gün İstanbul'da düzenlenen bir yeni yıl partisi çıkışı görüntülendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sürpriz ayrılığın perde arkası… Aytaç Şaşmaz eski sevgilisi Cemre Baysel’le ilgili ilk kez konuştu!

Takvim'in haberine göre; Cemre Baysel ile ayrılıklarının nedeni sorulan Şaşmaz, "Bu konuda konuşmak istemiyorum" derken, "Sizi üzmek istemiyoruz ama pişmanlığınız var mı? Dışarıya var gibi yansıtıyorsunuz?" sorusuna, "Hiç kimsenin bir şey yansıttığı yok.

Sürpriz ayrılığın perde arkası… Aytaç Şaşmaz eski sevgilisi Cemre Baysel’le ilgili ilk kez konuştu!

Her şey aslında kendi gidişatında gidiyor. Biz de insanız. Böyle bir yolculuk bizimkisi" cevabını verdi. Cemre Baysel sessizliğini koruyor.

Sürpriz ayrılığın perde arkası… Aytaç Şaşmaz eski sevgilisi Cemre Baysel’le ilgili ilk kez konuştu!

NE OLMUŞTU?

Baysel ile Şaşmaz, aşklarını Instagram hesaplarında "İyi ki!" notunu düşerek paylaştıkları fotoğraflarla ilan etmişti.

SON DAKİKA