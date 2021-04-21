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Haberler Galeri Sürpriz hamle! Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden bir ilk! Ebru Gündeş'in sessizliği Hadise'yi kızdırdı...
Giriş Tarihi: 20.04.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 07:44

Sürpriz hamle! ile çiftinden bir ilk! 'in sessizliği Hadise'yi kızdırdı...

Magazin gündemi sarsan iddiası sonrası atağa geçti. Hadise iki sürpriz hamle ile adeta meydan okudu. Şarkıcı Hadise, eşi ile ilgili ortaya atılan yasak aşk iddialarına ilk günden beri sessiz kalan ile ilgili ne varsa sildi. ile ilişkilerinin sonlandığı haberlerine ise ünlü çiftten yanıt gecikmedi. Birlikteliklerinin başından beri 'dan takipleşmeyen Hadise ve Kaan Yıldırım çifti bir ilki gerçekleştirdi ve birbirlerini takipbe aldı. Öte yandan Hadise'yle arasına aşılmaz duvarlar koyan Ebru Gündeş'in, kızını düşündüğü ve davanın seyrini etkilememek için konuşmama kararı aldığı söylentier arasında. İşte haberin ayrıntıları...

Sürpriz hamle! Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden bir ilk! Ebru Gündeş'in sessizliği Hadise'yi kızdırdı...

Magazin gündemi sarsan iddiası sonrası atağa geçti. Hadise iki sürpriz hamle ile adeta meydan okudu.

Sürpriz hamle! Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden bir ilk! Ebru Gündeş'in sessizliği Hadise'yi kızdırdı...

Şarkıcı , eşi ile ilgili ortaya atılan iddialarına ilk günden beri sessiz kalan ile ilgili ne varsa sildi.

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Sürpriz hamle! Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden bir ilk! Ebru Gündeş'in sessizliği Hadise'yi kızdırdı...

ile ilişkilerinin sonlandığı haberlerine ise ünlü çiftten yanıt gecikmedi.

Sürpriz hamle! Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden bir ilk! Ebru Gündeş'in sessizliği Hadise'yi kızdırdı...

Birlikteliklerinin başından beri 'dan takipleşmeyen ve çifti bir ilki gerçekleştirdi ve birbirlerini takibe aldı.

Sürpriz hamle! Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden bir ilk! Ebru Gündeş'in sessizliği Hadise'yi kızdırdı...

Öte yandan 'yle arasına aşılmaz duvarlar koyan 'in, kızını düşündüğü ve davanın seyrini etkilememek için konuşmama kararı aldığı söylentier arasında. İşte haberin ayrıntıları...

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