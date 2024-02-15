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Haberler Galeri Sürprizi böyle paylaştı! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisi Gülseren Ceylan'dan Sevgililer Gününde anlamlı hediye!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 09:55

Sürprizi böyle paylaştı! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisi Gülseren Ceylan'dan Sevgililer Gününde anlamlı hediye!

Gülseren Ceylan, aşkı Mehmet Ali Erbil'in adını dövme yaptırdı. Gülseren Ceylan'ın 'Mali' dövmesine Mehmet Ali Erbil "Aşkımın sevgililer günü hediyesi seni seviyorum" notuyla karşılık verdi. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bugün 67. yaşını kutlamıştı. 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil özel hayatı ile gündemden düşmüyor. Evliliğe sıcak bakan ve yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'e sevgilisinden çok sevindiği bir hediye gelmişti. İşte Gülseren Ceylan'dan bu kez de Sevgililer Günü sürprizi…

Sürprizi böyle paylaştı! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan Sevgililer Gününde anlamlı hediye!

Gülseren Ceylan'ın 'Mali' dövmesine Mehmet Ali Erbil "Aşkımın sevgililer günü hediyesi seni seviyorum" notuyla karşılık verdi. Geçtiğimiz günlerde yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'in isteğini genç sevgilisi Gülseren Ceylan yerine getirmişti...

Sürprizi böyle paylaştı! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan Sevgililer Gününde anlamlı hediye!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bugün 67. yaşını kutluyor. Şu sıralar 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil özel hayatı ile gündemden düşmüyor.

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Sürprizi böyle paylaştı! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan Sevgililer Gününde anlamlı hediye!

Evliliğe sıcak bakan ve yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'e sevgilisinden çok sevindiği bir hediye gelmişti.

Sürprizi böyle paylaştı! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan Sevgililer Gününde anlamlı hediye!

Mehmet Ali Erbil "iyi ki geldin oğlum" diyerek paylaştığı yavru köpeği sevgilisinin hediye ettiğini belirtmişti.

Sürprizi böyle paylaştı! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan Sevgililer Gününde anlamlı hediye!

İşte Mehmet Ali Erbil'in sevimli dostu...

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