Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
09:55
Sürprizi böyle paylaştı! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisi Gülseren Ceylan'dan Sevgililer Gününde anlamlı hediye!
Gülseren Ceylan, aşkı Mehmet Ali Erbil'in adını dövme yaptırdı. Gülseren Ceylan'ın 'Mali' dövmesine Mehmet Ali Erbil "Aşkımın sevgililer günü hediyesi seni seviyorum" notuyla karşılık verdi. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bugün 67. yaşını kutlamıştı. 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil özel hayatı ile gündemden düşmüyor. Evliliğe sıcak bakan ve yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'e sevgilisinden çok sevindiği bir hediye gelmişti. İşte Gülseren Ceylan'dan bu kez de Sevgililer Günü sürprizi…