Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven’in Çeşme’deki yeni evi göz kamaştırdı! Görenlerin ağzı açık kaldı!

Giriş Tarihi: 23.02.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
14:09
Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden olan ve sonunda şampiyonluğu hak eden Cemal Can Canseven sosyal medyanın ilgi odağı. Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven yine çok konuşulan isimlerden olmayı başardı. Sosyal medyayı aktif kullanan Canseven'in, Instagram'da 3.5 milyon takipçisi bulunuyor. 2020 yılında katıldığı Survivor'da şampiyon olan ve 500 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan Cemal Can Canseven, şimdi de Çeşme'deki eviyle gündem oldu. Çeşme'den ev alan ünlü ismin yeni evi adeta göz kamaştırdı!