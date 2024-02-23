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Haberler Galeri Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven’in Çeşme’deki yeni evi göz kamaştırdı! Görenlerin ağzı açık kaldı!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 14:09

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven’in Çeşme’deki yeni evi göz kamaştırdı! Görenlerin ağzı açık kaldı!

Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden olan ve sonunda şampiyonluğu hak eden Cemal Can Canseven sosyal medyanın ilgi odağı. Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven yine çok konuşulan isimlerden olmayı başardı. Sosyal medyayı aktif kullanan Canseven'in, Instagram'da 3.5 milyon takipçisi bulunuyor. 2020 yılında katıldığı Survivor'da şampiyon olan ve 500 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan Cemal Can Canseven, şimdi de Çeşme'deki eviyle gündem oldu. Çeşme'den ev alan ünlü ismin yeni evi adeta göz kamaştırdı!

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven’in Çeşme’deki yeni evi göz kamaştırdı! Görenlerin ağzı açık kaldı!

Cemal Can Canseven'in yeni evi adeta büyüledi… Survivor yarışmasında elde ettiği şampiyonluğun ardından hayran kitlesini arttıran Cemal Can Canseven, hızla yükselen takipçi sayısıyla da adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Canseven'in, Instagram'da 3.5 milyon takipçisi bulunuyor.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven’in Çeşme’deki yeni evi göz kamaştırdı! Görenlerin ağzı açık kaldı!

Survivor 2020'de şampiyon olan sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, Çeşme'deki yeni eviyle gündem oldu. Survivor'da 500 bin TL'lik büyük ödül sahibi olan Cemal Can, evinin dekorasyonu için çalışmalara başladı.

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Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven’in Çeşme’deki yeni evi göz kamaştırdı! Görenlerin ağzı açık kaldı!

Modellik ve influencer'lık kariyerlerinin yanı sıra Mart 2021'de 'Kahraman' adlı single'ını müzikseverlerin beğenisine sunan 28 yaşındaki fenomen, aynı yıl popçu Aleyna Tilki ile birlikte 'İşte Bu Benim Masalım' dizisinde rol aldı.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven’in Çeşme’deki yeni evi göz kamaştırdı! Görenlerin ağzı açık kaldı!

ÇEŞME'DEKİ YENİ EVİNİ GÖSTERDİ

2020 yılında katıldığı Survivor'da şampiyon olan ve 500 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan Cemal Can Canseven, şimdi de Çeşme'deki yeni eviyle gündem oldu. Çeşme'den ev alan ünlü ismin yeni evi ağızları açık bıraktı.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven’in Çeşme’deki yeni evi göz kamaştırdı! Görenlerin ağzı açık kaldı!

"MİMAR CEMAL BEY"

Sosyal medya hesabından eviyle ilgili paylaşımlar yapan Cemal Can Canseven 'Mimar Cemal Bey yapacağı dekorasyonları düşünüyor" notunu düştü.

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