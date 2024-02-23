Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven’in Çeşme’deki yeni evi göz kamaştırdı! Görenlerin ağzı açık kaldı!

ÇEŞME'DEKİ YENİ EVİNİ GÖSTERDİ

2020 yılında katıldığı Survivor'da şampiyon olan ve 500 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan Cemal Can Canseven, şimdi de Çeşme'deki yeni eviyle gündem oldu. Çeşme'den ev alan ünlü ismin yeni evi ağızları açık bıraktı.