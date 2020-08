Survivor 2020 yarışmacıları sosyal medyayı salladı! İşte Cemal Can Cansever, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın inanılmaz halleri!

11 ünlü, 11 gönüllü toplam 22 yarışmacının mücadele ettiği Survivor 14 Temmuz'da final yaptı. 5,5 aylık maceranın şampiyonu görkemli bir final ile belli oldu. Cemal Can Cansever, Barış Murat Yağcı ile çıktığı SMS oylamasından galip olarak ayrıldı. Finalin üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen, Survivor yarışmacıları gündemden düşmüyor. Her yaptıkları olay olan yarışmacılar ilgi ile takip ediliyor. Issız adada şampiyonluk için ter döken yarışmacılar neredeyse her gün sosyal medyada gündem oluyor. İşte Survivor 2020 yarışmacılarının hiçbir yerde görmediğiniz halleri…