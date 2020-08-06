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Haberler Galeri Survivor 2020 yarışmacıları sosyal medyayı salladı! İşte Cemal Can Cansever, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın inanılmaz halleri!

2020 yarışmacıları sosyal medyayı salladı! İşte Cemal Can Cansever, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın inanılmaz halleri!

11 ünlü, 11 gönüllü toplam 22 yarışmacının mücadele ettiği 14 Temmuz'da final yaptı. 5,5 aylık maceranın şampiyonu görkemli bir final ile belli oldu. Cemal Can Cansever, Barış Murat Yağcı ile çıktığı SMS oylamasından galip olarak ayrıldı. Finalin üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen, Survivor yarışmacıları gündemden düşmüyor. Her yaptıkları olay olan yarışmacılar ilgi ile takip ediliyor. Issız adada şampiyonluk için ter döken yarışmacılar neredeyse her gün sosyal medyada gündem oluyor. İşte yarışmacılarının hiçbir yerde görmediğiniz halleri…

Giriş Tarihi: 06.08.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 17:06
Survivor 2020 yarışmacıları sosyal medyayı salladı! İşte Cemal Can Cansever, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın inanılmaz halleri!

11 ünlü, 11 gönüllü toplam 22 yarışmacının mücadele ettiği 14 Temmuz'da final yaptı. 5,5 aylık maceranın şampiyonu görkemli bir final ile belli oldu. Cemal Can Cansever, Barış Murat Yağcı ile çıktığı SMS oylamasından galip olarak ayrıldı. Finalin üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen, Survivor yarışmacıları gündemden düşmüyor. Her yaptıkları olay olan yarışmacılar ilgi ile takip ediliyor. Issız adada şampiyonluk için ter döken yarışmacılar neredeyse her gün sosyal medyada gündem oluyor. İşte yarışmacılarının hiçbir yerde görmediğiniz halleri…

Survivor 2020 yarışmacıları sosyal medyayı salladı! İşte Cemal Can Cansever, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın inanılmaz halleri!

21 yaşındaki Yanaç'ın fotoğrafından sonra diğer yarışmacılarının yıllar içindeki değişimleri de merak konusu oldu.
Bakalım 165 gün boyunca evlerinize konuk olan o isimleri eski fotoğraflarına bakarak tanıyabilecek misiniz?

Fotoğraftaki minik kızın bakışları size tüyo verebilir...

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Survivor 2020 yarışmacıları sosyal medyayı salladı! İşte Cemal Can Cansever, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın inanılmaz halleri!

Hala aynı munzur ifadeye sahip olan yarışmacı Nisa Bölükbaşı...

Survivor 2020 yarışmacıları sosyal medyayı salladı! İşte Cemal Can Cansever, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın inanılmaz halleri!

Bu küçük çocuk da 2020'nin iddialı isimlerindendi...

Survivor 2020 yarışmacıları sosyal medyayı salladı! İşte Cemal Can Cansever, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın inanılmaz halleri!

Fotoğrafın sahibi Ardahan Uzkanbaş!

Survivor 2020 yarışmacıları sosyal medyayı salladı! İşte Cemal Can Cansever, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın inanılmaz halleri!

Bu küçük kız çocuğu büyüdü ve Survivor 2020'nin en başarılı kadın yarışmacısı oldu.

Survivor 2020 yarışmacıları sosyal medyayı salladı! İşte Cemal Can Cansever, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın inanılmaz halleri!

Fotoğraftaki kişi Elif Gören...

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