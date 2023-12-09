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Haberler Galeri Survivor All Star 2024 başlıyor! İlk tanıtım videosu yayınlandı... İşte Survivor All Star 2024 tam kadrosu!
Giriş Tarihi: 09.12.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 11:58

Survivor All Star 2024 başlıyor! İlk tanıtım videosu yayınlandı... İşte Survivor All Star 2024 tam kadrosu!

Yayın tarihi için geri sayım başlayan Survivor All Star 2024'ün ilk tanıtımı yayınlandı. Heyecanla beklenen Survivor All Star 2024 yarışmacılarının tam kadro yer aldığı video ise beğeni yağmuruna tutuldu. Acun Ilıcalı ve Survivor Türkiye hesaplarından paylaşılan videoda yeniden Survivor olmaya aday olan ünlü isimler birbirlerine meydan okudu. Turabi, Nefise Karatay, Nagihan Karadere, Ogeday, Nihat Altınkaya, Yasin Obuz, Sahra Işık, Doğukan Manço, Furkan Kızılay, Hakan Hatipoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı kadro dikkat çekti. İşte Survivor All Star 2024 tam kadro tanıtım videosu...

Survivor All Star 2024 başlıyor! İlk tanıtım videosu yayınlandı... İşte Survivor All Star 2024 tam kadrosu!

Her sezon büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor, 2024'te yeni konseptiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayın tarihi için geri sayım başlayan Survivor All Star 2024 için ilk tanıtım yayınlandı.

Survivor All Star 2024 başlıyor! İlk tanıtım videosu yayınlandı... İşte Survivor All Star 2024 tam kadrosu!

Öte yandan, heyecanla beklenen Survivor All Star 2024 yarışmacılarının tam kadro yer aldığı video ise beğeni yağmuruna tutuldu.

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Survivor All Star 2024 başlıyor! İlk tanıtım videosu yayınlandı... İşte Survivor All Star 2024 tam kadrosu!

Acun Ilıcalı ve Survivor Türkiye hesaplarından paylaşılan videoda yeniden Survivor olmaya aday olan ünlü isimler birbirlerine meydan okudu.

Survivor All Star 2024 başlıyor! İlk tanıtım videosu yayınlandı... İşte Survivor All Star 2024 tam kadrosu!

Turabi, Nefise Karatay, Nagihan Karadere, Ogeday, Nihat Altınkaya, Yasin Obuz, Sahra Işık, Doğukan Manço, Furkan Kızılay, Hakan Hatipoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı kadro dikkat çekti.

Survivor All Star 2024 başlıyor! İlk tanıtım videosu yayınlandı... İşte Survivor All Star 2024 tam kadrosu!

İşte Survivor All Star 2024 tam kadro tanıtım videosu...

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