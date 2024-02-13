Giriş Tarihi: 13.02.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
08:08
Survivor All Star 2024 yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı! “Aç kalmaya, sefil olmaya değermiş”
Survivor All Star 2024 yarışmacılarının haftalık aldığı ücret sosyal medyayı salladı! Birkaç hafta önce Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mal oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti. Survivor yarışmasında ter döken ünlü isimlerin aldığı para "Aç kalmaya, sefil olmaya değermiş" dedirtti...