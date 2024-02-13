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Haberler Galeri Survivor All Star 2024 yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı! “Aç kalmaya, sefil olmaya değermiş”
Giriş Tarihi: 13.02.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 08:08

Survivor All Star 2024 yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı! “Aç kalmaya, sefil olmaya değermiş”

Survivor All Star 2024 yarışmacılarının haftalık aldığı ücret sosyal medyayı salladı! Birkaç hafta önce Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mal oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti. Survivor yarışmasında ter döken ünlü isimlerin aldığı para "Aç kalmaya, sefil olmaya değermiş" dedirtti...

YÜKSEL AYTUĞ
Survivor All Star 2024 yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı! “Aç kalmaya, sefil olmaya değermiş”

SURVİVOR ZENGİN EDİYOR
Survivor yarışmacılarının haftalık ücretlerini duyunca "Aç kalmaya, sefil olmaya değermiş" diye düşündüm. Birkaç hafta önce Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mal oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti.

Survivor All Star 2024 yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı! “Aç kalmaya, sefil olmaya değermiş”

Haydi o zaman zenginin parası züğürdün ağzını yorsun.
İşte yarışmacıların haftalık kazançları...

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Survivor All Star 2024 yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı! “Aç kalmaya, sefil olmaya değermiş”

Ogeday Girişken: 80 bin TL

Survivor All Star 2024 yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı! “Aç kalmaya, sefil olmaya değermiş”

Nagihan Karadere: 90 bin TL

Survivor All Star 2024 yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı! “Aç kalmaya, sefil olmaya değermiş”

Doğukan Manço: 90 bin TL

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