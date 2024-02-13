Survivor All Star 2024 yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı! “Aç kalmaya, sefil olmaya değermiş”

SURVİVOR ZENGİN EDİYOR

Survivor yarışmacılarının haftalık ücretlerini duyunca "Aç kalmaya, sefil olmaya değermiş" diye düşündüm. Birkaç hafta önce Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mal oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti.