Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 09:44

Survivor 2024 All Star için geri sayım başladı. Bu yıl SMS'siz Survivor konsepti ile şampiyonluğun kaderini tamamen yarışmacılara bırakan Acun Ilıcalı, önceki sezonlarda yarışmış pek çok şampiyona da kadroda yer verdi. Şampiyonların yanı sıra daha önce adada iz bırakmış pek çok isim de Survivor 2024 All Star'da yarışacak. Son olarak Acun Ilıcalı, All Star'da yarışacak yeni yarışmacıyı açıkladı.