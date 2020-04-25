Survivor Aşkım kaç yaşında? Aşkım Burçe Tunay kimdir, boyu kaç ve nereli? Genç yarışmacının mesleği ve hakkında merak edilenler

Survivor 2020'de birleşme partisinin ardından heyecan arttı. Ekrana her yeni bölümde heyecanın katlandığı Survivor'da belli başlı yarışmacılar öne çıkıyor. Bu isimlerden bir tanesi de ünlüler takımına sonradan dahil olan ve genç yaşına rağmen gösterdiği performansla takdir toplayan Aşkım Burçe Tunay. Parkurlardaki başarısının yanı sıra ada hayatında sergilediği davranışlar ile de beğeni kazanan Aşkım Burçe Tunay'ın izleyicilerin dikkatinden kaçmayan en belirgin özelliği ise kısa boyu. Dolayısıyla genç yarışmacı hakkında yanıtı en çok merak edilen soru "Survivor Aşkım boyu kaç?" İşte Survivor 2020 ünlüler takımınının dikkat çeken isimlerinden Aşkım Burçe Tunay'ın yaşı, boyu, mesleği ve hakkında diğer merak edilenler; Aşkım Burçe Tunay kimdir?

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ VE NERELİ?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

İşte, Ünlüler takımı Aşkım Burçe Tunay'ın kısa biyografisi;