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kaç yaşında ve nereli? kimdir, boyu kaç ve mesleği ne? Genç yarışmacının biyografisi hakkında merak edilenler

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2020, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Haftanın her günü yeni bölümüyle ekranda olan ve zorlu parkurlarıyla dikkat çeken yarışma, renkli yarışmacıları da ilgiyi üzerinde topluyor. Programın sıkı takipçileri tarafından yakın markaja alınan yarışmacılar arasında, Survivor 2020'nin en genç ismi yer alıyor. Burçe'nin, genç yaşının yanı sıra jimnastik sporu ile olan geçmişi ve kısacık boyuyla parkurlarda yaptıkları izleyiciyi şaşkınlığa uğratmaya devam ediyor. Bu bağlamda izleyiciler, "Aşkım Burçe yaşı ve boyu kaç?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Survivor'ın dikkat çeken yarışmacıların Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Aşkım Burçe'nin yaşı, boyu, mesleği ve hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 25.04.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 14:31
Survivor Aşkım kaç yaşında? Aşkım Burçe Tunay kimdir, boyu kaç ve nereli? Genç yarışmacının mesleği ve hakkında merak edilenler

Survivor Aşkım kaç yaşında? Aşkım Burçe Tunay kimdir, boyu kaç ve nereli? Genç yarışmacının mesleği ve hakkında merak edilenler

Survivor 2020'de birleşme partisinin ardından heyecan arttı. Ekrana her yeni bölümde heyecanın katlandığı Survivor'da belli başlı yarışmacılar öne çıkıyor. Bu isimlerden bir tanesi de ünlüler takımına sonradan dahil olan ve genç yaşına rağmen gösterdiği performansla takdir toplayan . Parkurlardaki başarısının yanı sıra ada hayatında sergilediği davranışlar ile de beğeni kazanan Aşkım Burçe Tunay'ın izleyicilerin dikkatinden kaçmayan en belirgin özelliği ise kısa boyu. Dolayısıyla genç yarışmacı hakkında yanıtı en çok merak edilen soru " boyu kaç?" İşte Survivor 2020 ünlüler takımınının dikkat çeken isimlerinden Aşkım Burçe Tunay'ın yaşı, boyu, mesleği ve hakkında diğer merak edilenler; Aşkım Burçe Tunay kimdir?

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ VE NERELİ?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

İşte, Ünlüler takımı Aşkım Burçe Tunay'ın kısa biyografisi;

Survivor Aşkım kaç yaşında? Aşkım Burçe Tunay kimdir, boyu kaç ve nereli? Genç yarışmacının mesleği ve hakkında merak edilenler

Survivor Aşkım kaç yaşında? Aşkım Burçe Tunay kimdir, boyu kaç ve nereli? Genç yarışmacının mesleği ve hakkında merak edilenler

, 2006 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Yaz Spor Okulu'nda Hakan Akdoğan önderliğinde cimnastik sporuna başladı. Aynı üniversitenin Spor Kulübünde lisanslı sporculuğa 2007 yılında adım attı. Burada hem artistik hemde trampolin olarak sürdürdüren Aşkım Burçe Tunay, yarışmacı kimliğini, 2010 yılında İstanbul'a dönüşte trampoline karar vererek İst. Akademik Spor Kulübü'nde Cumhur Zorba hocamın nezaretinde devam etti.

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Survivor Aşkım kaç yaşında? Aşkım Burçe Tunay kimdir, boyu kaç ve nereli? Genç yarışmacının mesleği ve hakkında merak edilenler

Survivor Aşkım kaç yaşında? Aşkım Burçe Tunay kimdir, boyu kaç ve nereli? Genç yarışmacının mesleği ve hakkında merak edilenler

İlk sportif başarısı 2012 I.Etap Kulüplerarası Yarışması'nda 6.'cılık elde ederek aldı. 19-25 Ocak 2013 yılında İzmir'de toplanan Trampolin Cimnastik Yıldız-Genç-Büyük Gelişim Kampı'na çağrılması, Milli Takım ile ilk "tanışmaması" oldu. Nisan 2013/İzmir'de 5.'cilik, Temmuz 2013/Samsun'da 4.'cülük ile 01-07 Eylül 2013/Samsun Gelişim Kampı sonrası 12-13 Ekim 2013/Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda aldığım ilk Türkiye Şampiyonluğu ile Milli Takıma çağrılarak, 14-18 Kasım 2013'de Bulgaristan/Sofya'da Dünya Yaş Grupları Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını elde ettim. İlk millilik heyecanı ile serimi tam bitiremediğinden dolayı ancak dünya 65.'cisi olarak ilk milli heyecanı yaşadı.

Survivor Aşkım kaç yaşında? Aşkım Burçe Tunay kimdir, boyu kaç ve nereli? Genç yarışmacının mesleği ve hakkında merak edilenler

Survivor Aşkım kaç yaşında? Aşkım Burçe Tunay kimdir, boyu kaç ve nereli? Genç yarışmacının mesleği ve hakkında merak edilenler

Türkiye dahilindeki yarışmalardaki başarılarına Nisan 2016'da İspanya/Valladolid'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılarak devam etti. 2016'da Brescia/İtalya'da Final yaparak 6.'cılık ve Santerem/Portekiz'de yine Final yaparak 4.'cü olarak en iyi derecemi yaptı.

Survivor Aşkım kaç yaşında? Aşkım Burçe Tunay kimdir, boyu kaç ve nereli? Genç yarışmacının mesleği ve hakkında merak edilenler

Survivor Aşkım kaç yaşında? Aşkım Burçe Tunay kimdir, boyu kaç ve nereli? Genç yarışmacının mesleği ve hakkında merak edilenler

I. Okullararası Trampolin Tr. Şampiyonası'nda okulum Maltepe Anadolu Lisesi'ni temsil ederek daha önce İstanbul 1.'cisi olarak katıldığı şampiyonadan okuluma Türkiye 3.'lüğünü kazandırdı. şu an antrenörü Murat Ocaktan ile sporculuk yolumda ilerlemeye çalışıyor

Survivor Aşkım kaç yaşında? Aşkım Burçe Tunay kimdir, boyu kaç ve nereli? Genç yarışmacının mesleği ve hakkında merak edilenler

Survivor Aşkım kaç yaşında? Aşkım Burçe Tunay kimdir, boyu kaç ve nereli? Genç yarışmacının mesleği ve hakkında merak edilenler

AŞKIM BURÇE TUNAY'IN BOYU KAÇ?

Survivor yarışması gönüllüler takımı yarışmacısı yarışmada kısa boyuyla dikkatleri çekiyor.

Aşkım Burçe Tunay 162 cm boyunda.

Survivor Aşkım kaç yaşında? Aşkım Burçe Tunay kimdir, boyu kaç ve nereli? Genç yarışmacının mesleği ve hakkında merak edilenler

Survivor Aşkım kaç yaşında? Aşkım Burçe Tunay kimdir, boyu kaç ve nereli? Genç yarışmacının mesleği ve hakkında merak edilenler

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