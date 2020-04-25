Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2020, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Haftanın her günü yeni bölümüyle ekranda olan ve zorlu parkurlarıyla dikkat çeken yarışma, renkli yarışmacıları da ilgiyi üzerinde topluyor. Programın sıkı takipçileri tarafından yakın markaja alınan yarışmacılar arasında, Survivor 2020'nin en genç ismi Aşkım Burçe Tunay yer alıyor. Survivor Aşkım Burçe'nin, genç yaşının yanı sıra jimnastik sporu ile olan geçmişi ve kısacık boyuyla parkurlarda yaptıkları izleyiciyi şaşkınlığa uğratmaya devam ediyor. Bu bağlamda izleyiciler, "Aşkım Burçe yaşı ve boyu kaç?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Survivor'ın dikkat çeken yarışmacıların Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Aşkım Burçe'nin yaşı, boyu, mesleği ve hakkında merak edilenler…