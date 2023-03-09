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Haberler Galeri Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba oldu! Atakan Arslan'ın kızına verdiği ismin anlamı merak edildi!
Giriş Tarihi: 09.03.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 10:54

Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba oldu! Atakan Arslan'ın kızına verdiği ismin anlamı merak edildi!

Survivor 2016 şampiyonu olan Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan ikinci kez baba olmanın mutluluğunu sosyal medyadan duyurdu. Avatar Atakan bu sefer kız babası oldu! Survivor'a efendiliği ile damga vuran Avatar Atakan özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Survivor Çağan Atakan Arslan, Serap Korkmaz ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift mutlu evliliklerini Leon Aslan ismini verdikleri oğulları ile taçlandırmıştı. Çocukluğunun aksine şimdilerde mutlu bir ailesi olan Atakan Arslan son olarak ikinci kez baba olduğunu duyurdu. Çağan Atakan Arslan ile Serap Korkmaz kızları dünyaya geldi. Çiftin minik kızlarına verdikleri Zenia isminin anlamı ise merak konusu oldu...

Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba oldu! Atakan Arslan’ın kızına verdiği ismin anlamı merak edildi!

Survivor 2016 şampiyonu olan Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan büyük mutluluğunu sosyal medyadan duyurdu.

Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba oldu! Atakan Arslan’ın kızına verdiği ismin anlamı merak edildi!

Survivor'a efendiliği ile damga vuran Avatar Atakan ikinci kez baba oldu!

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Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba oldu! Atakan Arslan’ın kızına verdiği ismin anlamı merak edildi!

Survivor Çağan Atakan Arslan, Serap Korkmaz ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba oldu! Atakan Arslan’ın kızına verdiği ismin anlamı merak edildi!

Çiftin mutlu evliliklerinden ise Leon Aslan isminde bir oğlu bulunuyordu. Leon Aslan kardeş geldi.

Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba oldu! Atakan Arslan’ın kızına verdiği ismin anlamı merak edildi!

Çocukluğunun aksine şimdilerde mutlu bir ailesi olan Atakan Arslan kızı ile ilk karesini paylaştı.

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