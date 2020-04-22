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Barış kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? 2020 Survivor boyu kaç ve nereli? İşte hayatı

Ekranların heyecan dolu yarışması 2020, artık haftanın her günü ekranda izleyiciler ile buluşuyor. Yarışmada her gün dikkat çeken yarışmacılardan birisi de oluyor. Değişen sistemin ardından haftanın eleme adayı olmaktan son anda kurtulan Gönüllüler takımından , kaç yaşında gibi soruların yanıtları binlerce izleyici tarafından merak edildi. Gerek adadaki uyumlu tavırları gerekse yakışıklılığıyla tüm ilgiyi üzerine çeken Barış Murat'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Kendine has tavrı, parkurlardaki mücadelesi ve enerjisi ile dikkatleri üzerine çeken iddialı yarışmacı Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında,nereli? Yağcı mesleği ne, boyu kaç?

Giriş Tarihi: 22.04.2020 21:18 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 21:29
Survivor Barış kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? 2020 Survivor Barış Murat Yağcı boyu kaç ve nereli? İşte hayatı

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Hem psikolojik hem fiziksel mücadelenin verildiği yarışmada en büyük sorun ise açlık ve özlem oluyor. Geçtiğimiz günlerde elenmekten son anda kurtulan yarışmacılardan kimdir, kaç yaşında gibi soruların yanıtları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yarışmanın sıkı takipçileri sevdikleri yarışmacılar hakkında bilgi sahibi olmak için internet üzerinden araştırma yapıyorlar. Merak edilen isimlerden bir tanesi de Barış Murat Yağcı oluyor. İlk olarak ünlüler takımında yer alan ardından kendi isteğiyle gönüllülere transfer olan , nereli? Survivor Gönüllüler , kilosu, yaşı ve mesleği…

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Survivor 2020 yeni sezonu tüm hızıyla sürüyor. Tv8'in uzun soluklu yarışmasının en dikkat çeken ismi Barış Murat Yağcı 1991 yılında İzmir'de gözlerini hayata açmıştır. 29 yaşında olan ve ikinci üniversitesine halâ devam eden genç yarışmacı, diziler, basketbol gibi alanlarda bizlere kendisini tanıtmayı başarmıştır.

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Survivor Barış kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? 2020 Survivor Barış Murat Yağcı boyu kaç ve nereli? İşte hayatı

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. 1,92 boya sahip olan Barış, 88 kilogram ağırlığındadır.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

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Survivor Barış kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? 2020 Survivor Barış Murat Yağcı boyu kaç ve nereli? İşte hayatı

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen , yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.

Survivor Barış kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? 2020 Survivor Barış Murat Yağcı boyu kaç ve nereli? İşte hayatı
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Survivor Barış kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? 2020 Survivor Barış Murat Yağcı boyu kaç ve nereli? İşte hayatı
Survivor Barış kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? 2020 Survivor Barış Murat Yağcı boyu kaç ve nereli? İşte hayatı
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