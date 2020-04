Survivor Barış kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? 2020 Survivor Barış Murat Yağcı boyu kaç ve nereli? İşte hayatı

Ekranların heyecan dolu yarışması Survivor 2020, artık haftanın her günü ekranda izleyiciler ile buluşuyor. Yarışmada her gün dikkat çeken yarışmacılardan birisi de Barış Murat Yağcı oluyor. Değişen sistemin ardından haftanın eleme adayı olmaktan son anda kurtulan Gönüllüler takımından Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında gibi soruların yanıtları binlerce izleyici tarafından merak edildi. Gerek adadaki uyumlu tavırları gerekse yakışıklılığıyla tüm ilgiyi üzerine çeken Barış Murat'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Kendine has tavrı, parkurlardaki mücadelesi ve enerjisi ile dikkatleri üzerine çeken iddialı yarışmacı Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında,nereli? Survivor Barış Murat Yağcı mesleği ne, boyu kaç?