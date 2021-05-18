Survivor Barış Murat Yağcı'dan kafa karıştıran Nisa açıklaması! Nisa Bölükbaşı Barış ile ilişkimizi noktaladık demişti ama...

Survivor 2020 yarışmasının ikincisi Barış Murat Yağcı, Türkiye'ye döndükten sonra yarışmadan tanıştığı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sürpriz aşk herkesi şaşırtırken, çift sosyal medyadan da ilişkilerini ilan etmişti. Ancak Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, inişli çıkışlı sürdürdükleri birlikteliklerini geçen günlerde sonlandırdı. Survivor Nisa, "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık." dedi. Bu sözlerin ardından gözler Barış Murat Yağcı'ya çevrildi. Yağcı'nın yaptığı açıklama ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...