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Haberler Galeri Survivor Barış Murat Yağcı'dan kafa karıştıran Nisa açıklaması! Nisa Bölükbaşı "Barış ile ilişkimizi noktaladık" demişti ama...
Giriş Tarihi: 18.05.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 10:29

'dan kafa karıştıran Nisa açıklaması! "Barış ile ilişkimizi noktaladık" demişti ama...

2020 yarışmasının ikincisi , Türkiye'ye döndükten sonra yarışmadan tanıştığı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sürpriz aşk herkesi şaşırtırken, çift sosyal medyadan da ilişkilerini ilan etmişti. Ancak Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, inişli çıkışlı sürdürdükleri birlikteliklerini geçen günlerde sonlandırdı. , "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık." dedi. Bu sözlerin ardından gözler Barış Murat Yağcı'ya çevrildi. Yağcı'nın yaptığı açıklama ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Survivor Barış Murat Yağcı'dan kafa karıştıran Nisa açıklaması! Nisa Bölükbaşı Barış ile ilişkimizi noktaladık demişti ama...

2020 yarışmasının ikincisi , Türkiye'ye döndükten sonra yarışmadan tanıştığı ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Survivor Barış Murat Yağcı'dan kafa karıştıran Nisa açıklaması! Nisa Bölükbaşı Barış ile ilişkimizi noktaladık demişti ama...

Sürpriz aşk herkesi şaşırtırken, çift sosyal medyadan da ilişkilerini ilan etmişti. Ancak ile , inişli çıkışlı sürdürdükleri birlikteliklerini geçen günlerde sonlandırdı.

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Survivor Barış Murat Yağcı'dan kafa karıştıran Nisa açıklaması! Nisa Bölükbaşı Barış ile ilişkimizi noktaladık demişti ama...

Biten ilişkinin ardından , Number1 Türk FM ile NR1 Türk TV ortak yayında Kadir Çetin'in konuğu oldu.

Survivor Barış Murat Yağcı'dan kafa karıştıran Nisa açıklaması! Nisa Bölükbaşı Barış ile ilişkimizi noktaladık demişti ama...

"" yarışmasında tanışıp Türkiye'ye döndükten sonra aşk yaşamaya başladığı ile ilgili konuşan Yağcı, ayrıldıkları hakkında flaş bir açıklamada bulundu.

Survivor Barış Murat Yağcı'dan kafa karıştıran Nisa açıklaması! Nisa Bölükbaşı Barış ile ilişkimizi noktaladık demişti ama...

Ayrılığı yalanlayan Yağcı, Bölükbaşı ile ilişkisinin bitmediğini, gözlerden uzak, seviyeli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

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