Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Survivor gönüllüler Cemal Can Canseven kaç yaşında, mesleği ne, boyu kaç?

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2020 yeni sezon bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Yarışmanın sıkı takipçileri ünlüler ve gönüllüler takımında yer alan yarışmacıların biyografisini ve hayat hikayesini merak ediyor. Bunlardan öne çıkan isimler arasında ise Cemal Can Canseven'in hayatı oluyor. Adadaki sempatik tavırları ve sosyal medya fenomeni Danla Biliç'le olan yakınlığıyla bilinen Cemal Can, liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlamış ardından üniversite okumak için İstanbul'a gelmiştir. Gerek adadaki başarılı performansı gerekse komik tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında, mesleği ne, nereli?