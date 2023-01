Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 09:44

Survivor Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali ortaya çıkınca olanlar oldu! Sosyal medyanın gündeminde

Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden olan ve sonunda şampiyonluğu hak eden Cemal Can Canseven sosyal medyanın ilgi odağı. Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven yine çok konuşulan isimlerden olmayı başardı. 2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında performans sergileyecek isimler şimdiden konuşulmaya başladı. Cemal Can Canseven de programın yılbaşı konukları arasında yer alıyor. Cemal Can Canseven, Instagram'dan nostalji paylaşımda bulundu ve eski kilolu halini paylaşmıştı. Cemal Can Canseven'in burnunun estetiksiz hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte hayranlarının tanımakta zorlandığı Cemal Can Canseven'in estetiksiz ve kilolu hali...