Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Survivor Elif boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte biyografisi

Survivor 2020 ünlüler gönüllüler yeni sezon formatında yayınlanmaya devam ederken yarışmacılardan Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında gibi soruların yanıtları izleyici kitlesi tarafından araştırılıyor. Gerek sakin yapısı gerekse adadaki uyumuyla dikkat çeken Elif'in hayatı ve biyografisi her yeni bölüm öncesi merak konusu oluyor. Ünlüler takımında yer alan yarışmacı Kendine has tarzı ve duruşu ile dikkatleri çeken isim 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. İki takımda da en iddialı kadın yarışmacılar arasında yer alan Elif Yıldırım Gören kimdir? Peki Survivor ünlüler Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, evli mi, boyu kaç, aslen nereli?