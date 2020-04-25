Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Survivor Elif boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte biyografisi

Tv8 ekranlarının uzun soluklu yarışmacı Survivor yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Bu akşam dokunulmazlık ödülü için yarışacak yarışmacılar için heyecan zirvede yaşanıyor. Medya gündemini takip edenler '' Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir?'' sorusuna yanıt aranıyor. Kadın yarışmacılar arasındaki iddialı isimler arasında yer alan isim hem parkurlarda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekerken hem de özgüveni ile öne çıkmayı başarıyor. Zorlu parkurları ile hem fiziksel hem psikolojik savaşın verildiği Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken yarışmanın sıkı takipçileri Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacılarının hayatlarını merak ediyor. Peki Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında? Elif Yıldırım Gören nereli, mesleği ne, boyu kaç?

SURVİVOR ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam adada zorlu mücadeleler sonucunda dokunulmazlık oyunu yapılacak ve yarışmacılardan Elif Yıldırım Gören hayatı ve biyografisi merak konusu olacak. İşte ünlüler takımında yer alan yarışmacı hakkında merak edilenler