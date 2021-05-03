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Haberler Galeri Survivor İsmail Balaban sonunda nişanlısı Gamze ile konuştu! İsmail Balaban nişanlısı ile barıştı mı?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 08:19 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 08:24

Survivor sonunda nişanlısı ile konuştu! İsmail Balaban nişanlısı ile barıştı mı?

'de iletişim oyununu kazanan ünlüler takımı, aileleriyle telefonla konuşmuştu. Uzun zaman sonra annesinin sesini duyan , önce büyük bir sevinç yaşadı ardından hayal kırıklığına uğradı. İsmail Balaban'ın annesinin "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" dediği nişanlısının 'yı aradığı ortaya çıkmıştı. Survivor konseyinde gündem yine İsmail Balaban ve nişanlısı idi. Önceki gün koseyinde Acun Ilıcalı nişanlısının kendisini aradığını ve olanlardan sonra zor durumda olduğunu söylediğini aktardı. Bunu üzerine nişanlısı ile konuşma kararı alan İsmail Balaban beklenen konuşmayı gerçekleştirdi. sonunda nişanlısı Gamze ile konuştu! İsmail Balaban nişanlısı ile barıştı mı? İşte ayrıntılar...

Survivor İsmail Balaban sonunda nişanlısı Gamze ile konuştu! İsmail Balaban nişanlısı ile barıştı mı?

'de iletişim oyununu kazanan ünlüler takımı, aileleriyle telefonla konuşmuştu. Uzun zaman sonra annesinin sesini duyan , önce büyük bir sevinç yaşadı ardından hayal kırıklığına uğradı.

Survivor İsmail Balaban sonunda nişanlısı Gamze ile konuştu! İsmail Balaban nişanlısı ile barıştı mı?

'ın annesinin "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" dediği nişanlısının 'yı aradığı ortaya çıkmıştı.

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Survivor İsmail Balaban sonunda nişanlısı Gamze ile konuştu! İsmail Balaban nişanlısı ile barıştı mı?

Survivor konseyinde gündem yine ve nişanlısı idi.

Survivor İsmail Balaban sonunda nişanlısı Gamze ile konuştu! İsmail Balaban nişanlısı ile barıştı mı?

Önceki gün koseyinde nişanlısının kendisini aradığını ve olanlardan sonra zor durumda olduğunu söylediğini aktardı.

Survivor İsmail Balaban sonunda nişanlısı Gamze ile konuştu! İsmail Balaban nişanlısı ile barıştı mı?

Bunu üzerine nişanlısı ile konuşma kararı alan beklenen konuşmayı gerçekleştirdi.

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