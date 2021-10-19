Survivor Nagihan Karadere’den bomba açıklamalar… Yıllar sonra gelen evlilik itirafı!

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere, sosyal medyada gündem oldu. Bir markanın halkla ilişkiler danışmanlığını yaptığını söyleyen Karadere, değişimiyle herkesi şaşırttı. Eşinden olaylı bir şekilde boşanan Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. 36 yaşındaki atlet Karadere sosyal medya büyük ilgi gördü. 2018 yılında Survivor ünlüler - gönüllüler sezonunda yarışan ve kısa mesafe koşucusu olan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra büyük bir değişim geçirdi ve sosyal medya tarafından konuşulur oldu. Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Karadere değişimiyle herkesi şaşırtıyor. Nagihan Karadere, katıldığı bir magazin programında ailesi hakkında bilinmeyen bir olayı itiraf etti. Nagihan Karadere'nin yaşadığı zorluklar izleyenleri üzdü.