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Haberler Galeri Survivor Nagihan Karadere'den bomba açıklamalar… Yıllar sonra gelen evlilik itirafı!
Giriş Tarihi: 19.10.2021 12:24 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 12:26

Survivor Nagihan Karadere'den bomba açıklamalar… Yıllar sonra gelen evlilik itirafı!

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere, sosyal medyada gündem oldu. Bir markanın halkla ilişkiler danışmanlığını yaptığını söyleyen Karadere, değişimiyle herkesi şaşırttı. Eşinden olaylı bir şekilde boşanan Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. 36 yaşındaki atlet Karadere sosyal medya büyük ilgi gördü. 2018 yılında Survivor ünlüler - gönüllüler sezonunda yarışan ve kısa mesafe koşucusu olan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra büyük bir değişim geçirdi ve sosyal medya tarafından konuşulur oldu. Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Karadere değişimiyle herkesi şaşırtıyor. Nagihan Karadere, katıldığı bir magazin programında ailesi hakkında bilinmeyen bir olayı itiraf etti. Nagihan Karadere'nin yaşadığı zorluklar izleyenleri üzdü.

Survivor Nagihan Karadere’den bomba açıklamalar… Yıllar sonra gelen evlilik itirafı!

'Survivor' yarışmasında 2016 ve 2018 yıllarında mücadele eden, parkurlardaki performansı ve hırslı yapısıyla adından sıkça söz ettirmeyi başarsan Nagihan Karadere, katıldığı bir magazin programında ailesi hakkında bilinmeyen bir olayı itiraf etti.

Survivor Nagihan Karadere’den bomba açıklamalar… Yıllar sonra gelen evlilik itirafı!

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran, 2017 yılında Uğur Gökçe ile evliliğini sonlandıran Nagihan Karadere, "Cumartesi Magazin" programına konuk oldu.

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Survivor Nagihan Karadere’den bomba açıklamalar… Yıllar sonra gelen evlilik itirafı!

Çocukken kuzeniyle evlenmemek için sporcu olduğunu belirten 36 yaşındaki Nagihan Karadere'nin yaşadığı zorluklar izleyenleri üzdü.

Survivor Nagihan Karadere’den bomba açıklamalar… Yıllar sonra gelen evlilik itirafı!

"İSTEMEDİĞİM BİRİYLE EVLENMEKTEN KORKTUM"

Çocukluğu Adana Osmaniye'de geçen Karadere, "Ailemin durumu çok iyi değildi. Bizim bu ailede akraba evliliği çok var. Bir kuzenim geliyor diğer kuzenim gidiyor. İstemediğim biriyle evlenmekten korktum ve sporcu oldum" dedi.

Survivor Nagihan Karadere’den bomba açıklamalar… Yıllar sonra gelen evlilik itirafı!

'SURVİVOR ALL STAR' TEKLİFİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta da '3. Gastro Afyon 2021 Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı katılan Nagihan Karadere, 'Survivor All Star 2022' yarışması için teklif aldığını ilk kez açıklamış ve koronavirüse yakalandığı için görüşmeye gidemediğini söylemişti.

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