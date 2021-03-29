Survivor partisine damga vuran Cemal Can Canseven'i hiç böyle görmediniz! Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali olay oldu!

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, Survivor 2021 birleşme partisine yeni çıkardığı şarkısıyla damga vurdu. Son olarak Aleyna Tilki ile dizide oynayarak oyunculuk deneyimi yaşayan Cemal Can Canseven şimdi de şarkıcı oldu. 'Kahraman' şarkısını Survivor 2021 birleşme partisinde seslendiren Cemal Can Canseven sosyal medyayı salladı. İlgi odağı olan Cemal Can Canseven'i hiç böyle görmediniz. Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, daha önce Instagram hesabından ilkokul yıllarından bir fotoğrafını paylaşmış mavi önlüklü, beyaz yakalı Cemal Can Canseven herkesi şaşırtmıştı. Cemal Can Canseven'in burnunun estetiksiz hali dikkat çekmişti. İşte Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali...