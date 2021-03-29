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Haberler Galeri Survivor partisine damga vuran Cemal Can Canseven'i hiç böyle görmediniz! Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali olay oldu!

Survivor partisine damga vuran 'i hiç böyle görmediniz! olay oldu!

şampiyonu , partisine yeni çıkardığı şarkısıyla damga vurdu. Son olarak ile dizide oynayarak oyunculuk deneyimi yaşayan Cemal Can Canseven şimdi de şarkıcı oldu. 'Kahraman' şarkısını birleşme partisinde seslendiren Cemal Can Canseven sosyal medyayı salladı. İlgi odağı olan Cemal Can Canseven'i hiç böyle görmediniz. Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, daha önce hesabından ilkokul yıllarından bir fotoğrafını paylaşmış mavi önlüklü, beyaz yakalı Cemal Can Canseven herkesi şaşırtmıştı. Cemal Can Canseven'in burnunun estetiksiz hali dikkat çekmişti. İşte ...

Giriş Tarihi: 29.03.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 10:07
Survivor partisine damga vuran Cemal Can Canseven'i hiç böyle görmediniz! Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali olay oldu!

şampiyonu , partisine yeni çıkardığı şarkısıyla damga vurdu.

Survivor partisine damga vuran Cemal Can Canseven'i hiç böyle görmediniz! Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali olay oldu!

Son olarak ile dizide oynayarak oyunculuk deneyimi yaşayan şimdi de şarkıcı oldu. 'Kahraman' şarkısını partisinde seslendiren Cemal Can Canseven sosyal medyayı salladı.

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Survivor partisine damga vuran Cemal Can Canseven'i hiç böyle görmediniz! Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali olay oldu!

Bir yıl aradan sonra yeniden Dominik'e giden , birleşme partisine yaptığı sahne şovuyla damga vurdu. Kahraman isimli şarkısını seslendiren Cemal Can, daha sonra ise DJ olarak partide sahne aldı.

Survivor partisine damga vuran Cemal Can Canseven'i hiç böyle görmediniz! Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali olay oldu!

Cemal Can, "Geçen sene birleşme partisinde ilk defa şarkı söyleyebildiğimi anladım. Bir sene geçmeden bir hayalimi burada gerçekleştiriyorum" ifadelerini kullandı.

Survivor partisine damga vuran Cemal Can Canseven'i hiç böyle görmediniz! Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali olay oldu!

İlgi odağı olan 'i hiç böyle görmediniz.

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