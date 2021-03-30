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Haberler Galeri Survivor partisine şarkısıyla damga vuran Cemal Can Canseven'i hiç böyle görmediniz! Meğer estetik harikasıymış...

Survivor partisine şarkısıyla damga vuran 'i hiç böyle görmediniz! Meğer estetik harikasıymış...

şampiyonu , partisine yeni çıkardığı şarkısıyla damga vurdu. Son olarak ile dizide oynayarak oyunculuk deneyimi yaşayan Cemal Can Canseven şimdi de şarkıcı oldu. 'Kahraman' şarkısını birleşme partisinde seslendiren Cemal Can Canseven sosyal medyayı salladı. İlgi odağı olan Cemal Can Canseven'i hiç böyle görmediniz. Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, daha önce hesabından ilkokul yıllarından bir fotoğrafını paylaşmış mavi önlüklü, beyaz yakalı Cemal Can Canseven herkesi şaşırtmıştı. Cemal Can Canseven'in burnunun estetiksiz hali dikkat çekmişti. İşte ...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 10:37
Survivor partisine şarkısıyla damga vuran Cemal Can Canseven'i hiç böyle görmediniz! Meğer estetik harikasıymış...

şampiyonu , partisine yeni çıkardığı şarkısıyla damga vurdu.

Survivor partisine şarkısıyla damga vuran Cemal Can Canseven'i hiç böyle görmediniz! Meğer estetik harikasıymış...

Son olarak ile dizide oynayarak oyunculuk deneyimi yaşayan şimdi de şarkıcı oldu. 'Kahraman' şarkısını partisinde seslendiren Cemal Can Canseven sosyal medyayı salladı.

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Survivor partisine şarkısıyla damga vuran Cemal Can Canseven'i hiç böyle görmediniz! Meğer estetik harikasıymış...

Bir yıl aradan sonra yeniden Dominik'e giden , birleşme partisine yaptığı sahne şovuyla damga vurdu. Kahraman isimli şarkısını seslendiren Cemal Can, daha sonra ise DJ olarak partide sahne aldı.

Survivor partisine şarkısıyla damga vuran Cemal Can Canseven'i hiç böyle görmediniz! Meğer estetik harikasıymış...

Cemal Can, "Geçen sene birleşme partisinde ilk defa şarkı söyleyebildiğimi anladım. Bir sene geçmeden bir hayalimi burada gerçekleştiriyorum" ifadelerini kullandı.

Survivor partisine şarkısıyla damga vuran Cemal Can Canseven'i hiç böyle görmediniz! Meğer estetik harikasıymış...

İlgi odağı olan 'i hiç böyle görmediniz.

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