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Haberler Galeri Survivor Sabriye Şengül sarı bikinisiyle yaktı geçti! Survivor Sabriye'nin cesur pozları "Of" dedirtti!
Giriş Tarihi: 28.05.2022 08:39 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 08:40

Survivor Sabriye Şengül sarı bikinisiyle yaktı geçti! Survivor Sabriye'nin cesur pozları "Of" dedirtti!

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı. Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı. Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ile beğeni topluyor. Yaz aylarından kalma bikinili pozları ile boy gösteren Sabriye Şengül takipçilerinden tam not almıştı. İşte Survivor Sabriye Şengül'ün son hali...

Survivor Sabriye Şengül sarı bikinisiyle yaktı geçti! Survivor Sabriye’nin cesur pozları Of dedirtti!

Survivor ile adını duyuran Sabriye Şengül iddialı pozları ile yaktı geçti. Sabriye Şengül'ün son hali "Estetik sen nelere kadirsin" dedirtti!

Survivor Sabriye Şengül sarı bikinisiyle yaktı geçti! Survivor Sabriye’nin cesur pozları Of dedirtti!

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı.

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Survivor Sabriye Şengül sarı bikinisiyle yaktı geçti! Survivor Sabriye’nin cesur pozları Of dedirtti!

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı.

Survivor Sabriye Şengül sarı bikinisiyle yaktı geçti! Survivor Sabriye’nin cesur pozları Of dedirtti!

Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok.

Survivor Sabriye Şengül sarı bikinisiyle yaktı geçti! Survivor Sabriye’nin cesur pozları Of dedirtti!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ile beğeni topluyor.

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