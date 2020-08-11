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şampiyonu Canseven ilk kez açıkladı! Büyük ödülü ne yapacağını anlattı!

yarışmasıyla tanınan ve gönüllere taht kuran Cansever'in büyük ödülle ilgili yaptığı açıklama magazin gündemine damga vurdu. 'nin şampiyonu , ve 'ın programına bağlandı. Yarışma sonrası büyük bir ilgili ile karşılaştığını söyleyen Cemal Can, şu sıralar ailesiyle Çeşme'de tatil yaptığını ifade etti. İşte Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven'in yaptığı çarpıcı açıklamalar ve büyük ödülle ilgili düşünceleri…

Giriş Tarihi: 11.08.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 16:46
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ilk kez açıkladı! Büyük ödülü ne yapacağını anlattı!

yarışmasıyla tanınan ve gönüllere taht kuran Cansever'in büyük ödülle ilgili yaptığı açıklama magazin gündemine damga vurdu. 'nin şampiyonu , ve 'ın programına bağlandı. Yarışma sonrası büyük bir ilgili ile karşılaştığını söyleyen Cemal Can, şu sıralar ailesiyle Çeşme'de tatil yaptığını ifade etti. İşte Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven'in yaptığı çarpıcı açıklamalar ve büyük ödülle ilgili düşünceleri…

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ilk kez açıkladı! Büyük ödülü ne yapacağını anlattı!

Karakteri ve eğlenceli halleriyle 'a damga vuran ve başarısıyla finale yükselen Canseven, 2020'nin şampiyonu oldu. Şimdilerde tatil yapan Canseven, ve 'ın programına konuk olarak samimi açıklamalarda bulundu.

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Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ilk kez açıkladı! Büyük ödülü ne yapacağını anlattı!

"HERKES BENİ TANIYOR, BEN KİMSEYİ TANIMIYORUM"

Yarışma sonrası dinlenmeye başladığını söyleyen Canseven "Şu an Çeşme'de, ailemle birlikte tatildeyim. sürecinde çok yoruldum, kendimi o kadar aştım ki dinlenmeye ihtiyacım var.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ilk kez açıkladı! Büyük ödülü ne yapacağını anlattı!

Burada herkes beni tanıyor, ben kimseyi tanımıyorum. Dışarıda insanlarla sohbet etmek çok güzel, pandemi sürecini yaşayamadığımız için nasıl iletişimde olacağımı bilmiyorum insanlarla, onu idrak etmeye çalışıyorum.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ilk kez açıkladı! Büyük ödülü ne yapacağını anlattı!

Bu zamana kadar hep eğitimini alıp bir şeyler yaptım. Şarkıcılığın da eğitimini aldıktan sonra oraya yönelebilirim."

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ilk kez açıkladı! Büyük ödülü ne yapacağını anlattı!

"SURVIVOR'DAKİ ARKADAŞLARIMIN 5'İYLE GÖRÜŞÜYORUM"
Yarışma sonrası en çok sütlaç yediğini belirten sözlerine şöyle devam etti: "'daki arkadaşlarımdan 5'iyle görüşüyorum.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ilk kez açıkladı! Büyük ödülü ne yapacağını anlattı!

Ama 'da anlaşamadığım insan yoktu; az sevdiğim, çok sevdiğim insan vardı. Yarışma boyunca kimsenin kalbini kırdığımı düşünmüyorum.

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