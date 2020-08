Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ilk kez açıkladı! Büyük ödülü ne yapacağını anlattı!

Survivor yarışmasıyla tanınan ve gönüllere taht kuran Cemal Can Cansever'in büyük ödülle ilgili yaptığı açıklama magazin gündemine damga vurdu. Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, Alişan ve Demet Akalın'ın programına bağlandı. Yarışma sonrası büyük bir ilgili ile karşılaştığını söyleyen Cemal Can, şu sıralar ailesiyle Çeşme'de tatil yaptığını ifade etti. İşte Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven'in yaptığı çarpıcı açıklamalar ve büyük ödülle ilgili düşünceleri…