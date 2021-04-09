Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven New York tatilinde adeta kabusu yaşadı! Cemal Can Canseven yaşadıklarının ardından Türkiye'ye övgüler yağdırdı...

Survivor 2020 şampiyonu olan Cemal Can Canseven, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken Cemal Can Canseven, kısa süre önce şarkıcılığa adım attı. 'Kahraman' şarkısıyla gündemde olan Cemal Can, geçtiğimiz günlerde tatil için New York'a gitti, ancak burada kabusu yaşadı. Genç şarkıcı ve fenomen, yürüyüş yaptığı parkta hiç ummadığı bir durumla karşılaştı. Canseven yaşadıklarının ardındna "Benim canım tertemiz ülkem" diyerek Türkiye'ye övgü dolu sözler sarf etti.