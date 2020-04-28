Survivor Sercan Yıldırım yaşı, mesleği ve hakkında merak edilenler: 2020 Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli?

KULÜP KARİYERİ

Bursaspor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 Nisan 1990 günü dünyaya gelen Sercan Yıldırım, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor'un 9 numaralı formasını 18 yaşında giymeyi başardı.

Galatasaray

Sercan, Galatasaray formasıyla eski takımı Bursaspor'a karşı.

2011-12 sezonunun yaz transfer döneminin son gününde 3 milyon € + futbolcu Musa Çağıran'a karşılık Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer olduğu Galatasaray Kulübü tarafından açıklanmıştır. İmzalanan sözleşme 5 sezonluktu ve sözleşme gereği Sercan Yıldırım bu transferde her sezon için 700 bin € sabit ücret ve her sezon için 8 bin 500 € karşılaşma başı ücret alacağı belirtildi. Bunun dışında eğer futbolcu bir sezonda 30 ve daha fazla resmi müsabakada görev alması halinde takip eden sezona ilişkin sabit transfer ve maç başı ücretlerinin yüzde 10 arttırılarak ödeneceği kaydedildi.