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Survivor yaşı, mesleği ve hakkında merak edilenler: 2020 Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2020 tüm heyecanıyla televizyonda devam ediyor. Survivor'da zorlu parkurların yanı sıra yarışmacıların yarışma parkurlarındaki performansı ve eleme gecesinde eleme adayı belirlenirken yaptıkları konuşmalarda dikkat çekiyor. İzleyenlerin ilgiyle takip ettiği yarışmacılar arasında da yer alıyor. Peki, Survivor'ın dikkat çeken yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Survivor 2020'nin favori yarışmacıları arasında yer alan Milli futbolcu Sercan Yıldırım hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 16:10
Survivor Sercan Yıldırım yaşı, mesleği ve hakkında merak edilenler: 2020 Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Türkiye'de TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşan Survivor, 2020 Sezonu içerisinde de izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Zaman zaman yarışma esnasında, özellikle de eleme günleri yarışmacıların hayatları, özellikleri ve gerçek hayattaki meslekleri merak konusu oluyor. Bugünde milli futbolcu yarışmanın hayranları ve yarışmayı izlemeye yeni başlayanlar için merak konusu oldu. Peki bir çok futbol takımında forma giyen Survivor'ın Ünlüler takımı yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir? İşte, gerçek hayatı ile ilgili bilgiler…

SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Sercan Yıldırım, Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur.

İşte ünlü futbolcu hakkında bilgiler ve futbol kariyeri...

Survivor Sercan Yıldırım yaşı, mesleği ve hakkında merak edilenler: 2020 Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli?

KULÜP KARİYERİ

Bursaspor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 Nisan 1990 günü dünyaya gelen , futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor'un 9 numaralı formasını 18 yaşında giymeyi başardı.

Galatasaray

Sercan, Galatasaray formasıyla eski takımı Bursaspor'a karşı.

2011-12 sezonunun yaz transfer döneminin son gününde 3 milyon € + futbolcu Musa Çağıran'a karşılık Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer olduğu Galatasaray Kulübü tarafından açıklanmıştır. İmzalanan sözleşme 5 sezonluktu ve sözleşme gereği Sercan Yıldırım bu transferde her sezon için 700 bin € sabit ücret ve her sezon için 8 bin 500 € karşılaşma başı ücret alacağı belirtildi. Bunun dışında eğer futbolcu bir sezonda 30 ve daha fazla resmi müsabakada görev alması halinde takip eden sezona ilişkin sabit transfer ve maç başı ücretlerinin yüzde 10 arttırılarak ödeneceği kaydedildi.

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Survivor Sercan Yıldırım yaşı, mesleği ve hakkında merak edilenler: 2020 Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Sivasspor

2012-2013 sezonunun devre arasında Sivasspor'a kiralanmıştır. Michael Eneramo ile birlikte çift forvet almak amacıyla oynatılmak amacıyla bu takıma alınan Sercan, ilk maçına 19 Ocak 2013'te Gaziantepspor karşısında 62. dakikada Ricardo Pedriel'in yerine girerek çıktı. 23 Ocak tarihinde ise bu takımla 1461 Trabzon arasında oynanan Türkiye Kupası maçında ilk defa bir maça 11 başlamıştır. Bu maçta 63 dakika sahada kalmıştır. Bu maçın ardından Süper Lig'de ise 27 Ocak'ta oynanan Mersin İdman Yurdu maçına maçın 45. dakikasında girdi ve 45 dakika sahada kaldı. Türkiye Kupası'nda 29 Ocak'ta Fenerbahçe ile oynanan maça da Michael Eneramo ile çift forvet olarak başlayan oyuncu, 55.dakikada yerini Erman Kılıç'a bırakmıştır. Bu maçta performansıyla göz dolduran Sercan, bu sefer de Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe maçının 61. dakikasında oyuna girmiş ancak 75. dakikada lifi yırtılan oyuncu maçı sakatlanarak terk etmiştir.

Survivor Sercan Yıldırım yaşı, mesleği ve hakkında merak edilenler: 2020 Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Şanlıurfaspor

2013-2014 sezonun başında Galatasaray kadrosunda düşünülmeyen , PTT 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a 1 yıllığına kiralanmıştır. Aynı zamanda bu anlaşma sırasında Sercan'ın sözleşmesinin 2016-2017 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bilgiside verilmiştir. Bu takım ile ilk maçına 17 Ağustos 2013 günü Karşıyaka karşısında santrafor bölgesine girerek çıkan Sercan, ligin 3. haftasında ise Manisaspor karşısında ilk defa bir maça 11'de başlamış ve 90 dakika boyunca en uç bölgede görev yapmıştır. İlk golünü ise ligin 5. haftasında yine 90 dakika sahada kaldığı TKİ Tavşanlı Linyitspor maçında atan Yıldırım, bu maçtan bir hafta sonra Fethiyespor maçında ise ilk asistini yapmıştır. 7. haftada ise Denizlispor ağlarını sarstı.

Millî takım kariyeri

Profesyonel kariyeri öncesinde, çeşitli yaş kategorilerinde gösterdiği umut vadeden performansla evrensel bir ün kazanan genç oyuncu, Uluslararası Gençler Turnuvası'nda Rusya, Bulgaristan ve Makedonya'ya karşı mücadele eden Türkiye adına bir gol kaydetti. Turnuvanın ardından da 17 yaş altı millî takımı kadrosuna davet edildi. Şubat 2006'da Türkiye 16 yaş altı millî takım ile Portekiz'de bir turnuvaya katıldı. Yetenek avcılarının radarına giren Sercan, turnuvanın ilk iki maçında Avusturya ve Macaristan'a toplam beş gol attı. Son maçta Portekiz'i boş geçse de "en değerli oyuncu" unvanını aldı. Londra'daki özel bir organizasyonun ardından dünya devi Manchester United tarafından izlenmeye başladı.

Survivor Sercan Yıldırım yaşı, mesleği ve hakkında merak edilenler: 2020 Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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Survivor Sercan Yıldırım yaşı, mesleği ve hakkında merak edilenler: 2020 Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Survivor Sercan Yıldırım yaşı, mesleği ve hakkında merak edilenler: 2020 Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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