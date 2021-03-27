Survivor sunucusu Murat Ceylan aşkını haykırdı! Murat Ceylan ile tescilli güzel Pınar Tartan'dan aşk pozu geldi...

Survivor sunucularından Murat Ceylan aşkı buldu. Eski Survivor yarışmacısı olan şimdilerin sevilen sunucu Murat Ceylan gönlünü tescilli güzel Pınar Tartan'a kaptırdı. Sosyal medya üzerinden ilk kez sevgili Pınar Tartan ile paylaşımda bulunan Murat Ceylan romantik aşk pozu ile doğum günü kutlamasında bulundu. Murat Ceylan'nın sevgilisi Pınar Tartan ile romantik pozu sonrası sosyal medya ünlü çifti konuştu. Pınar Tartan'ın iddialı Instagram halleri ilgi odağı oldu. İşte Murat Ceylan'ın sevgilisi Pınar Tartan...