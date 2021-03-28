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Haberler Galeri Survivor sunucusu Murat Ceylan ile tescilli güzel Pınar Tartan'dan aşk pozu geldi... Murat Ceylan aşkını böyle haykırdı!

sunucusu ile tescilli güzel 'dan aşk pozu geldi... Murat Ceylan aşkını böyle haykırdı!

sunucularından aşkı buldu. Eski Survivor yarışmacısı olan şimdilerin sevilen sunucu Murat Ceylan gönlünü tescilli güzel 'a kaptırdı. Sosyal medya üzerinden ilk kez sevgili Pınar Tartan ile paylaşımda bulunan Murat Ceylan romantik aşk pozu ile doğum günü kutlamasında bulundu. Murat Ceylan'nın sevgilisi Pınar Tartan ile romantik pozu sonrası sosyal medya ünlü çifti konuştu. Pınar Tartan'ın iddialı Instagram halleri ilgi odağı oldu. İşte Pınar Tartan...

Giriş Tarihi: 28.03.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 10:21
Survivor sunucusu Murat Ceylan ile tescilli güzel Pınar Tartan'dan aşk pozu geldi... Murat Ceylan aşkını böyle haykırdı!

sunucularından aşkı buldu. Eski Survivor yarışmacısı olan şimdilerin sevilen sunucu Murat Ceylan gönlünü tescilli güzel 'a kaptırdı.

Survivor sunucusu Murat Ceylan ile tescilli güzel Pınar Tartan'dan aşk pozu geldi... Murat Ceylan aşkını böyle haykırdı!

Sosyal medya üzerinden ilk kez sevgili ile paylaşımda bulunan romantik aşk pozu ile doğum günü kutlamasında bulundu.

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Survivor sunucusu Murat Ceylan ile tescilli güzel Pınar Tartan'dan aşk pozu geldi... Murat Ceylan aşkını böyle haykırdı!

'nın sevgilisi ile romantik pozu sonrası sosyal medya ünlü çifti konuştu.

Survivor sunucusu Murat Ceylan ile tescilli güzel Pınar Tartan'dan aşk pozu geldi... Murat Ceylan aşkını böyle haykırdı!

'ın iddialı Instagram halleri ilgi odağı oldu. İşte 'ın sevgilisi Pınar Tartan...

Survivor sunucusu Murat Ceylan ile tescilli güzel Pınar Tartan'dan aşk pozu geldi... Murat Ceylan aşkını böyle haykırdı!

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