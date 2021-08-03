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Haberler Galeri Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere estetikle bambaşka biri oldu! Sosyal medyanın diline düştü
Giriş Tarihi: 03.08.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 11:06

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere estetikle bambaşka biri oldu! Sosyal medyanın diline düştü

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere, sosyal medyada gündem oldu. Bir markanın halkla ilişkiler danışmanlığını yaptığını söyleyen Karadere, değişimiyle herkesi şaşırttı. Eşinden olaylı bir şekilde boşanan Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. 35 yaşındaki atlet Karadere sosyal medya büyük ilgi gördü. 2018 yılında Survivor ünlüler - gönüllüler sezonunda yarışan ve kısa mesafe koşucusu olan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra büyük bir değişim geçirdi ve sosyal medya tarafından konuşulur oldu. Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Karadere değişimiyle herkesi şaşırtıyor. Nagihan Karadere'nin sosyal medyanın gündemine oturan son hali

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere estetikle bambaşka biri oldu! Sosyal medyanın diline düştü

Bir markanın halkla ilişkiler danışmanlığını yapan Nagihan Karadere, değişimiyle herkesi şoke etti. 35 yaşındaki atlet Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere estetikle bambaşka biri oldu! Sosyal medyanın diline düştü

2018 yılında Survivor ünlüler - gönüllüler sezonunda yarışan ve kısa mesafe koşucusu olan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra büyük bir değişim geçirdi ve sosyal medya tarafından konuşulur oldu.

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Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere estetikle bambaşka biri oldu! Sosyal medyanın diline düştü

Eşinden olaylı bir şekilde boşanan Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere estetikle bambaşka biri oldu! Sosyal medyanın diline düştü

Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Karadere değişimiyle herkesi şaşırtıyor.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere estetikle bambaşka biri oldu! Sosyal medyanın diline düştü

Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlüler arasında bulunan Karadere'nin son hali takipçilerini şaşırttı.

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